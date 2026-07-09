Ucraina, gli Usa danno le armi a Kiev ma puntano alla pace

AGI - Gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina ma, a differenza degli europei, contribuiscono a una risoluzione pacifica del conflitto. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Per quanto riguarda i Patriot, sì, è un fatto evidente: le forniture Usa di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ne siamo consapevoli", ha detto Peskov.
"Non ci facciamo illusioni e il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente. Tuttavia, c'è un certo dualismo nella posizione degli Stati Uniti. A differenza degli europei, gli Usa desiderano ancora favorire l'avvio di un processo di pace", ha affermato.
"Colmiamo così una significativa lacuna strategica nella nostra difesa", ha spiegato il cancelliere tedesco Merz
Il Cremlino apprezza e accoglie con favore la posizione di Washington, ha aggiunto Peskov. "A volte possono sbagliare o commettere errori, ma riteniamo che il loro desiderio sia sincero e lo accogliamo con favore", ha concluso.
Ucraina: l'attacco notturno nel Mare d'Azov
Tuttavia, nella notte le forze ucraine hanno colpito 12 petroliere russe, un rimorchiatore e una nave da carico a secco nel Mar d'Azov, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine.
"Le navi colpite venivano utilizzate, tra l'altro, per rifornire di carburante e prodotti petroliferi il contingente di truppe della Federazione Russa, nonché per trasportare petrolio e prodotti petroliferi in assenza di sanzioni internazionali", ha dichiarato l'esercito ucraino su Telegram. "Forniscono l'esportazione di vettori energetici, che rappresenta una delle principali fonti di finanziamento della guerra contro l'Ucraina", aggiunge Kiev.
Secondo quanto riportato da The Kyiv Independent, alcuni droni ucraini avrebbero colpito depositi di petrolio in diverse regioni russe. L'esercito ucraino ha continuato i suoi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe nella notte, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni, riferirebbero i canali russi di Telegram.