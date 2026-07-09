Belgio: morto il serial killer Renaud Hardy: il mostro di Bruges

AGI - È morto il serial killer Renaud Hardy. Condannato all'ergastolo per diversi omicidi e aggressioni, Hardy è morto all'età di 64 anni nell'infermeria del carcere di Bruges, dopo una lunga malattia. La notizia è stata confermata giovedì da Kathleen Van De Vijver, portavoce dell'amministrazione penitenziaria.
I crimini e le condanne di Renaud Hardy
Hardy era stato riconosciuto colpevole dello stupro, della tortura e dell'omicidio dell'ottantaduenne Maria Walschaerts a Mechelen, nonché dell'omicidio della cinquantaduenne Linda Doms a Hofstade. Era stato inoltre condannato per il tentato omicidio del sessantottenne dottor AH a Hofstade e dell'attrice Veerle Eyckermans a Zemst.
Gli episodi di violenza in carcere
Anche in carcere, il condannato si era distinto per episodi di violenza: l'anno scorso era stato trasferito nel carcere di Beveren dopo aver accoltellato un altro detenuto alla testa con una penna a sfera.