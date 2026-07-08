Attacco missilistico russo su Kiev

AGI - Kiev è stata colpita da un attacco missilistico balistico russo, che ha provocato due feriti e diversi incendi nei quartieri di Desnianskyi e Sviatoshynskyi, danneggiando magazzini, un edificio amministrativo, garage e infrastrutture locali. Le autorità ucraine hanno lanciato l’allarme aereo e invitato la popolazione a rifugiarsi nei bunker, mentre l’Aeronautica ha segnalato la minaccia di nuovi missili balistici.
In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Saratov, causando un incendio confermato da canali locali. Nella regione di Belgorod, le autorità russe hanno denunciato un massiccio attacco missilistico ucraino, che ha interessato l’aeroporto e infrastrutture energetiche, provocando un blackout nella notte del 7 luglio.
Intanto l’esercito kuwaitiano ha riferito di aver intercettato missili e droni ostili, confermando esplosioni nel Paese e invitando la popolazione a seguire le misure di sicurezza.