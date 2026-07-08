Trump: 'Grandissima unità nella Nato. Qui ho sentito amore'

AGI - Prima gli attacchi poi le carezze. "C'era amore in quella sala, ognuno dei leader ha parlato molto bene, e i discorsi più importanti li abbiamo tenuti brevi, ma è un peccato che la stampa non abbia potuto vedere cosa stavamo facendo in quella sala, perché erano persone molto intelligenti, e hanno tanto bene nel cuore, non il male, il bene, e stanno facendo un ottimo lavoro per il loro Paese". Donald Trump cambia toni e registro. Se appena 24 ore fa il presidente americano si era detto "molto deluso" dagli alleati europei, nella conferenza stampa al termine del summit di Ankara elogia i leader dei Paesi Nato.
Trump: "Grandissima unità tra gli alleati"
Poi rivendica l'unità dell'Alleanza. "Se aveste potuto vedere il rispetto e l'amore che si respiravano in quella stanza, e si trattava davvero di amore per il Paese, per il nostro Paese. Non voglio nominare me stesso, ma dicevamo we love you, ti vogliamo bene. Forse non lo so, forse stavano cercando di fare colpo su di me, e in un certo senso ci sono riusciti, perché in quella stanza c'era un'unità straordinaria".
"Grande successo del vertice Nato"
"Abbiamo appena concluso un vertice Nato di grande successo qui in Turchia. E voglio ringraziare il presidente Erdogan, che è davvero un grande uomo. È un grande leader", ha detto ancora Trump. Erdogan "è un mio amico, lo è da molto tempo. È una persona forte, con una personalità molto forte, ed è per questo che governa un Paese così efficiente e ben organizzato, e direi che è davvero un grande Paese dal punto di vista militare".
Trump: "Noi primi per le spese nella difesa"
Al centro del summit il nodo delle spese per la difesa. "L'anno scorso abbiamo raggiunto un accordo senza precedenti per aumentare la spesa annuale per la difesa, che rappresenta il punto di riferimento, portandola dal 2% al 5% del Pil, cosa che tutti ritenevano impossibile", ha rivendicato Trump.
"E ora - chiosa - tutti mi ringraziano, e la maggior parte dei paesi ha dato il suo consenso. Ce ne sono un paio che non l'hanno fatto, ma ho la sensazione che lo faranno, e infatti oggi sono stati molto positivi. Uno di loro, in particolare, non mi considerava un buon membro del team".
"Oggi invece si è dimostrato un ottimo membro del team, perché tutti i leader capiscono benissimo che gli Stati Uniti rimangono di gran lunga il maggiore contributore alla Nato in termini economici, e forse anche in altri ambiti, e la potenza militare più forte al mondo. E ci rispettano come paese. Ora tutti stanno andando verso la spesa del 5%", ha affermato ancora.
"L'America è tornata a farsi rispettare"
"In ogni conversazione che ho avuto emergeva chiaramente che l'America è tornata, e siamo più forti, più grandi e migliori che mai. Abbiamo più posti di lavoro e siamo di nuovo rispettati come forse mai prima d'ora. Siamo così rispettati come Paese", ha detto il presidente americano.