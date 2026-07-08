Trump: 'Groenlandia vitale per gli USA. Spagna è una causa persa”

AGI - "La Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non lo è per la Danimarca. Quando la Danimarca fu invasa dai nazisti, in meno di un giorno Hitler li sconfisse e in un giorno prese il controllo. Ci chiesero di occuparci della Groenlandia. In effetti, prendemmo la Groenlandia e poi stupidamente la restituimmo. Non avremmo dovuto restituirla, perché siamo noi ad averne bisogno. Ne abbiamo bisogno per la protezione del mondo, non solo degli Stati Uniti". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando alla NATO.
La posizione sulla Spagna e i rapporti commerciali
"La Spagna è una causa persa, non voglio fare commercio con loro, tagliarlo completamente. Comprese le visite". Ha aggiunto Trump, parlando ad Ankara.
Trump, per me tregua potrebbe essere finita
"Penso che sia finita. Non voglio piu' avere a che fare con loro. Sono persone malate. Sono guidati da persone malate, e sono persone crudeli e violente". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando alla Nato. "Lascio i negoziatori continuare a parlare se vogliono ma queste persone non mi piacciono, e' una perdita di tempo", ha aggiunto.