Iran, nuovi attacchi Usa sullo Stretto di Hormuz

AGI - In Iran cadono ancora le bombe americane. L'esercito degli Stati Uniti sta eseguendo attacchi contro obiettivi militari iraniani nella zona dello Stretto di Hormuz, lo scrive Barack Ravid di Axios citando un alto funzionario americano.
Gli Usa: "Iran minaccia la libertà di navigazione a Hormuz"
"Su direttiva del Comandante in Capo, le forze dell'US Central Command hanno iniziato a condurre ulteriori attacchi contro l'Iran per degradare ulteriormente la loro capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", scrive il CentCom sul profilo X.
"Gli Stati Uniti stanno tenendo l'Iran responsabile per l'aggressione ingiustificata recente contro le navi commerciali e gli equipaggi civili che navigano liberamente in una vitale rotta idrica internazionale".
Secondo fonti di Axios, gli attacchi di oggi sono più ampi nel loro ambito rispetto a quelli del giorno precedente. Gli obiettivi includono, tra gli altri, i radar costieri delle Guardie della Rivoluzione, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerea.
Nuovi attacchi in Iran su Bandar Abbas
L'Irna, l'agenzia di stampa statale iraniana, ha anche riferito di aver udito esplosioni in alcune zone di Bandar Abbas, un'importante città portuale vicino allo stretto colpita ieri, e ha affermato che il suo corrispondente a Kish ha sentito aerei da guerra sorvolare l'isola.
Agenzie di stampa semi-ufficiali iraniane hanno riportato il suono di altre esplosioni a Sirik, un'altra area costiera nella provincia di Hormozgan. Mehr ha affermato che la difesa aerea ha colpito quelli che ha descritto come obiettivi ostili vicino a Bandar Abbas. Tuttavia, funzionari locali citati da Mehr hanno affermato che non ci sono stati attacchi o impatti confermati nelle contee di Bandar Abbas, Qeshm o Sirik.
Colpito l'ospedale di Chabahar nel sud dell'Iran
Media di stato iraniani sostengono che schegge causate dagli attacchi americani hanno colpito anche un ospedale a Chabahar, nel sud dell’Iran. E’ quanto riporta il Jerusalem Post.
Vance: "Raid in Iran fino a quando non riaprono Hormuz"
Gli Stati Uniti continueranno con gli attacchi all’Iran finché non verrà riaperto lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance, rispondendo alle domande dei giornalisti in Wisconsin. “Questa arteria cruciale, attraverso la quale viene trasportata gran parte dell’energia mondiale, deve restare aperta”, ha avvertito. “
È questo che gli iraniani devono capire: se tenteranno di chiuderla, ci sarà una risposta da parte delle forze armate americane. È molto semplice, questo è l’accordo. Possono rispettarlo, oppure subire quello che è successo loro la scorsa notte. E continuerà a succedere finché non riapriranno quella rotta e smetteranno di sparare contro le navi”, ha aggiunto.
"Siamo pronti a colpire l'Iran duramente"
Vance ha poi ribadito le condizioni per fermare le nuove tensioni con l’Iran. "L'accordo di base che abbiamo concluso era questo: toglieremo il nostro blocco se loro smetteranno di sparare contro le navi". Il vicepresidente americano ha avvertito però che gli Stati Uniti reagiranno con forza in caso contrario.
"Ci avevano detto che avrebbero smesso di sparare alle navi. Ma cosa è successo 24 ore fa? Hanno ricominciato a sparare contro le navi". Vance ha aggiunto che, se continueranno a colpire le imbarcazioni, "li colpiremo duramente".
Theran: "Pronti a chiudere Hormuz in caso di nuovi attacchi"
L'Iran chiuderà lo Stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi, secondo quanto riferito all'emittente pubblica iraniana Press Tv da fonti della sicurezza della Repubblica islamica. La dichiarazione giunge dopo che Donald Trump, intervenendo al vertice Nato in Turchia, ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno nuovamente l'Iran "duramente questa sera".
"La nuova strategia dell'Iran è: dopo qualsiasi attacco, lo Stretto di Hormuz verrà completamente chiuso", ha riferito la fonte aggiungendo che ora la risposta dell'Iran ad attacchi nemici avverrà con una proporzione "raddoppiata" rispetto al passato. "Ogni minaccia riceverà una risposta decisa; l'Iran non fa distinzioni tra Stati Uniti e partner regionali", ha avvertito la fonte.