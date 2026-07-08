Germania, voleva fare una strage in un liceo: arrestato

AGI - Strage sfiorata in Germania. La polizia di Schongau, piccola città nell'Alta Baviera, ha fermato un sospettato di 16 anni che stamattina ha sparato diversi colpi di arma da fuoco nel liceo Welfen, colpendo due ragazzine di 13 anni, che per fortuna non sono rimaste ferite in maniera grave. Il ragazzo aveva con sé anche un coltello. A riportarlo è il sito della BBC, stando alle notizie diffuse dalla Polizei Oberbayern Süd sul social X.
Germania, strage sfiorata al liceo
Secondo le autorità locali, l'adolescente voleva compiere una strage e, oltre alle due tredicenni, nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e la gravità dei feriti non sono ancora chiari.
Le forze dell'ordine, nel frattempo, hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena a nord delle Alpi. "Un sospettato è stato arrestato", ha comunicato la polizia locale in un post su X. "È in corso una vasta operazione di polizia. Siamo presenti sul posto con numerosi agenti".
I precedenti in Germania
Sebbene gli episodi di grave violenza nelle scuole tedesche siano rari, questo non è stato il primo. L'anno scorso, un diciassettenne ha ferito gravemente un insegnante di 45 anni in un istituto professionale di Essen, nella Germania occidentale, venendo poi colpito dalla polizia prima di essere arrestato. Nel 2002, un diciannovenne armato uccise 16 persone - tra cui 12 insegnanti e due studenti - in una scuola di Erfurt, nella Germania orientale.
La cittadina della Germania
Schongau è una cittadina di oltre 12mila abitanti situata sulle rive del fiume Lech, nella parte occidentale dell'Alta Baviera. Il Welfen-Gymnasium si trova a poche centinaia di metri dal centro storico e dal fiume. Secondo il sito web dell'istituto, la scuola conta circa 800 studenti e un corpo docente di oltre 80 insegnanti.
Nelle immediate vicinanze si trovano anche una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado e una scuola secondaria di livello intermedio. In Baviera si stanno concludendo le ultime settimane dell'anno scolastico e gli studenti che hanno sostenuto gli esami di maturità hanno ricevuto il diploma quasi due settimane fa, il 26 giugno, mentre per gli altri studenti la consegna dei diplomi è prevista per il 31 luglio.