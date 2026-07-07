Passeggeri aerei, via libera del Parlamento Ue alle nuove regole

AGI - Novità per i passeggeri che viaggiano in aereo. Trolley compresi nelle tariffe base, norme più chiare sulle compensazioni e risarcimenti, basta app obbligatorie per imbarcarsi, e minori che finalmente possono viaggiare insieme ai genitori senza dover acquistare un posto. Queste sono le principali novità votate dall'Eurocamera che oggi ha approvato definitivamente le modifiche al regolamento sulla tutela dei passeggeri aerei. Dopo l'ok del Parlamento europeo, il nuovo testo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ue a maggioranza qualificata.
I trolley dei passeggeri inclusi nelle tariffe base
Tra le novità per chi viaggia in aereo, figurano quelle relative alla compensazione per il ritardo di un volo e l'obbligo di inserimento del bagaglio a mano in quella che sarà considerata la tariffa di base per le compagnie aeree.
La compensazione per i ritardi dei voli
Nello specifico, nel testo adottato dall'Eurocamera e già concordato con il Consiglio dell'Ue lo scorso giugno, le compagnie saranno tenute a compensare i passeggeri dopo tre ore di ritardo (e non 4 come inizialmente richiesto dal Consiglio), per una cifra compresa tra i 250 e i 600 euro a seconda della distanza prevista dal volo. I risarcimenti saranno di 250 euro per tratte fino a 1.500 km, 400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro per tutte le tratte più lunghe.
Risarcimenti ai passeggeri e voli alternativi
Le compagnie aeree potranno ridurre il risarcimento del 50% per i voli più lunghi se ai passeggeri viene offerto un volo alternativo verso la destinazione finale o se il ritardo all'arrivo non supera le quattro ore. Le compagnie potranno tuttavia evitare il pagamento del risarcimento ai passeggeri se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali fuori dal loro controllo. Le nuove norme includeranno un elenco, non esclusivo, di tali circostanze, tra cui calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche, comportamenti indisciplinati dei passeggeri o scioperi degli aeroporti, dei servizi di navigazione aerea o di assistenza a terra.
Tariffe e bagaglio a mano
Cambiano invece le norme per quanto riguarda le tariffe relative al bagaglio a mano dei passeggeri. Le compagnie aeree, gli intermediari e i motori di ricerca, saranno tenute a includere il bagaglio a mano in una "tariffa base", o "predefinita", da mostrare fin dall'inizio ai passeggeri. Rimane comunque un'opzione più economica che prevede l'imbarco solo con una piccola borsa o uno zaino da riporre sotto il sedile.
Tutela per passeggeri e no-show
Nelle nuove norme sarà inclusa anche una maggiore protezione contro le pratiche di mancata presentazione (no-show) dei passeggeri all'imbarco, in particolare per le persone con mobilità ridotta, le donne in gravidanza e i minori non accompagnati, nonché garanzie contro la perdita dei voli di ritorno a causa di viaggi di andata persi.
Diritti rafforzati e assistenza
Sono previsti anche diritti rafforzati per le persone con esigenze specifiche, tra cui assistenza prioritaria e riprogrammazione con posti a sedere garantiti insieme agli accompagnatori o ai familiari, maggiori tutele per le attrezzature per la mobilità e risarcimento in caso di assistenza non adeguata. Il testo inserisce poi opzioni di riprogrammazione più rapide, migliori ed eque, che obbligano le compagnie aeree a cercare attivamente trasporti alternativi, anche con altri vettori, consentendo ai passeggeri di organizzare autonomamente la riprogrammazione quando necessario.
Materiale musicale in cabina
Inoltre, da parte delle compagnie, dovranno essere previste scadenze chiare per l'elaborazione delle richieste di risarcimento, assieme a norme più severe sull'utilizzo dei voucher. E ancora, per quanto riguarda i bagagli, le nuove norme ampliano i diritti dei passeggeri, inclusa la possibilità di trasportare materiale musicale in cabina in condizioni appropriate e maggiori garanzie per gli effetti personali. Il testo mira a garantire anche nuove tutele per i voli di coincidenza persi, con diritti dei passeggeri sanciti chiaramente dalla legge Ue e con maggiori diritti di risarcimento in caso di declassamento.
App non più obbligatoria
Fra le altre modifiche, figurano requisiti di pianificazione di emergenza aeroportuale che contribuiscano a garantire una migliore assistenza ai passeggeri in caso di disservizi; canali di comunicazione liberi ed efficaci con le compagnie aeree che facilitino l'esercizio dei diritti da parte dei passeggeri; correzione gratuita degli errori di nome sui biglietti; e la possibilità per i passeggeri di non usare obbligatoriamente app o creare un account online per viaggiare.
Infine, i passeggeri dovranno essere informati in maniera esaustiva sui diritti relativi ai ritardi e alle soglie di cancellazione del volo, con istruzioni chiare per il risarcimento, anche online o in maniera elettronica.