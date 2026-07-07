Grattacielo a rischio crollo a New York, evacuato l'edificio

AGI - Grattacielo a rischio crollo a Manhattan. Poco prima delle 8 di questa mattina (le 14 in Italia) i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata riguardante la caduta di mattoni nei pressi del civico 235 di East 42nd Street, l'ex quartier generale della Pfizer situato tra il Grand Central Terminal e la sede delle Nazioni Unite. L'edificio è attualmente in fase di conversione da uffici ad appartamenti.
Questa mattina, un responsabile della sicurezza ha segnalato un cedimento di una trave d'acciaio al 21 piano dell'edificio. Secondo i vigili del fuoco, due travi portanti all'interno dell'edificio si stanno deformando e diversi piani presentano cedimenti. L'edificio è stato evacuato.
Il palazzo, ex sede della farmaceutica Pfizer, è attualmente in fase di ristrutturazione per essere convertito in un complesso residenziale con oltre 1.600 appartamenti. Una volta completati i lavori, previsti per il 2027, si tratterà della più grande conversione di questo tipo nella storia di New York, secondo lo studio di architettura responsabile del progetto.