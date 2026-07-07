Il principe Harry perde la causa contro il Daily Mail

AGI - Il principe Harry, attualmente in visita nel Regno Unito, e la pop star Elton John hanno perso la causa intentata contro il proprietario del Daily Mail per violazione della privacy, secondo la sentenza di oddi di un tribunale britannico. "I querelanti non sono riusciti a fornire prove sufficienti a sostegno delle loro accuse di raccolta illecita di dati", ha stabilito l'Alta Corte di Londra. La causa vedeva contrapposti il figlio minore di re Carlo III e altre celebrità, tra cui Elton John e l'attrice Elizabeth Hurley, e Associated Newspapers Limited (ANL), l'editore del Daily Mail e del Mail on Sunday.
Durante il processo, durato più di due mesi, queste persone hanno accusato i giornali, a volte in lacrime o con rabbia, di aver intercettato messaggi vocali, ascoltato conversazioni telefoniche e persino mentito, soprattutto avvalendosi di investigatori privati, per alimentare oltre cinquanta articoli pubblicati tra il 1993 e il 2018. Il verdetto rappresenta "una clamorosa vittoria per il Daily Mail e i suoi giornalisti, nonché per la libertà di stampa in generale", ha dichiarato il gruppo ANL in un comunicato.
"Magnifica rivendicazione del Daily Mail"
"E' una magnifica rivendicazione del giornalismo del Daily Mail", ha aggiunto. Questa è stata l'ultima causa intentata da Harry, che da diversi anni porta avanti una crociata legale contro la potente stampa scandalistica britannica. Harry, che vive in California con la moglie Meghan e i loro due figli, ritiene i paparazzi responsabili della morte di sua madre, Diana, avvenuta a Parigi nel 1997. A gennaio, davanti all'Alta Corte, sull'orlo delle lacrime, ha accusato i tabloid di aver reso la vita di Meghan "un vero inferno".
ANL, dal canto suo, ha sostenuto che i suoi giornalisti hanno agito legalmente e si sono basati su fonti attendibili per scrivere i loro articoli. Nella sua battaglia contro le pratiche della stampa scandalistica, il Duca di Sussex - il suo titolo ufficiale - ha ottenuto una sentenza a suo favore contro l'editore del Daily Mirror nel dicembre 2023. E nel gennaio 2025 ha raggiunto un accordo finanziario, per una somma non rivelata, con il proprietario del The Sun.
Harry a Londra per gli Invictus Games
La decisione dell'Alta Corte arriva il giorno dopo l'arrivo del Principe Harry nel Regno Unito per una visita di più giorni, nell'ambito dei preparativi per gli Invictus Games, in programma nel 2027 a Birmingham (Inghilterra centrale). Questo evento sportivo internazionale é stato creato per i veterani feriti o malati. é martedì pomeriggio alla Chatham House, un think tank nel centro di Londra, per una discussione sugli Invictus Games. Inizialmente, Harry avrebbe dovuto essere accompagnato da Meghan e dai loro figli, Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni, il che sarebbe stata la prima volta dal 2022. I media britannici ipotizzavano un possibile incontro tra Re Carlo III e i suoi nipoti.
Perché l'assenza di Meghan e bimbi
Ma con un primo colpo di scena lo scorso fine settimana, una fonte vicina al Duca di Sussex ha rivelato che Meghan e i bambini alla fine non sarebbero venuti a Londra per la prima parte della visita. Le autorità britanniche hanno deciso di non fornire protezione della polizia alla sua famiglia, ha spiegato un portavoce di Harry, il che lo ha costretto a prendere "accordi alternativi". La situazione si é ulteriormente complicata lunedì.
Diversi media britannici, tra cui la BBC e Sky News, citando una fonte vicina a Harry, hanno inizialmente riportato che il principe avrebbe alloggiato a Buckingham Palace. Meno di due ore dopo, gli stessi media hanno pubblicato una smentita da parte di Palazzo, spiegando che Harry non aveva accettato l'invito a soggiornare nella residenza ufficiale del monarca britannico con sufficiente anticipo. Un portavoce del principe ha dichiarato, in una nota, che era "deludente" che l'invito a Palazzo "fosse stato ritirato all'ultimo minuto".