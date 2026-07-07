Bombardamenti Usa in Iran, 'risposta agli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz'

AGI – In Iran tornano a cadere le bombe statunitensi. In attesa della ripresa dei negoziati fissata per l’11 luglio, le forze armate statunitensi hanno iniziato a lanciare “una serie di potenti attacchi contro l'Iran per imporre pesanti conseguenze per aver preso di mira e attaccato navi mercantili con equipaggi composti da civili innocenti in una via navigabile internazionale". Lo afferma il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).
"Gli attacchi statunitensi sono una risposta agli attacchi iraniani contro tre navi mercantili che stavano transitando nello Stretto di Hormuz. L'aggressione dimostrata dall'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco", ha aggiunto.
Le esplosioni nel sud dell'Iran
Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, diverse esplosioni sono state udite nei pressi di Sirik e Qeshm, nel sud dell'Iran. L'ubicazione esatta e la fonte delle esplosioni non sono state immediatamente accertate. Sono state registrate esplosioni anche nella città portuale iraniana di Bandar Abbas. Anche secondo la televisione di Stato iraniana sono stati uditi rumori di esplosioni in almeno due località. Sei esplosioni sull'isola di Qeshm, la più grande isola nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz, di grande importanza geostrategica per quanto riguarda il controllo e l'autorità dell'Iran sullo Stretto di Hormuz.
Le aree strategiche coinvolte
La televisione di Stato, inoltre, almeno altre sette esplosioni sono state udite nelle aree vicine al porto di Sirik, di fondamentale importanza in quanto è un altro punto strategico da cui l'Iran esercita il proprio controllo e la propria autorità sullo Stretto di Hormuz. A partire dal momento successivo alla firma del protocollo d'intesa, ci sono finora stati scontri e a un'escalation limitati in questa situazione di forte tensione nello Stretto di Hormuz.
Le accuse sul memorandum
Il Ministero degli Esteri iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato l'articolo 10 del Memorandum d'intesa annullando la deroga temporanea alle sanzioni che colpivano le vendite di petrolio iraniano.
La posizione di Teheran
In una dichiarazione, il ministero ha condannato la mossa del Dipartimento del Tesoro statunitense, definendola una "chiara violazione" del memorandum firmato il 18 giugno. Secondo quanto affermato, la decisione, presa meno di 20 giorni dopo la firma del memorandum, dimostra "malafede" e prova che non ci si può fidare dell'amministrazione statunitense. Il ministero ha inoltre accusato Washington di aver violato ripetutamente alcune parti del memorandum, sia direttamente sia indirettamente, attraverso quelle che ha definito azioni israeliane contro il Libano.