Un super tifone si è abbattuto sulle isole Marianne e Guam

AGI - Il "super tifone" Bavi, con la forza di un uragano di categoria 5, si è abbattuto sui territori statunitensi del Pacifico delle Marianne Settentrionali e di Guam. Le autorità hanno riferito di aver ricevuto segnalazioni di danni ingenti sulla piccola isola di Rota. Il Servizio Meteorologico Nazionale (Nws) ha dichiarato che "l'intera Rota si trovava nell'occhio del super tifone Bavi, con venti fino a 290 chilometri orari, che ha poi iniziato a spostarsi molto lentamente verso ovest".
I danni
Nelle scorse ore l'Nws ha esortato i circa 1.500 residenti di Rota a "spostarsi immediatamente in una stanza o in un rifugio al chiuso". Le autorità locali dell'isola, la più meridionale delle Marianne Settentrionali, hanno dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di "ingenti danni" la cui entità non è ancora chiara a causa delle difficoltà di comunicazione. In precedenza, il Servizio Meteorologico Nazionale aveva avvertito che un impatto diretto su Rota avrebbe reso gran parte dell'isola "inabitabile per settimane, forse anche più a lungo", con interruzioni di corrente destinate a durare "settimane, se non mesi".