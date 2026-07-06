La Russia bombarda Kiev. Droni ucraini contro maxi raffineria

AGI - La Russia bombarda Kiev alla vigilia del vertice Nato di Ankara. Il massiccio attacco missilistico lanciato da Mosca nella notte ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto Volodymyr Zelensky, a chiedere "decisioni forti" agli alleati.
La contraerea non è riuscita a intercettare nessuno dei 35 missili balistici - 29 Iskander e sei Zircon e Oniks antinave - lanciati dalle forze del Cremlino e il leader di Kiev ha puntato il dito sulla scarsità di intercettori PAC-3 che non ha consentito di reagire.
Il presidente ucraino rivolge appelli agli alleati e al tempo stesso prosegue nella strategia delle "sanzioni a lungo raggio" nel territorio russo. Lo fa con un massiccio attacco di droni contro una maxi raffineria nel polo industriale di Omsk" a oltre 2.500 chilometri dal confine.
La Russia attacca l'Ucraina alla vigilia del vertice Nato
La Russia ha affermato di aver preso di mira aziende della difesa, impianti energetici e aeroporti militari e ha riferito della morte di due civili, uno nella regione di Belgorod e l'altro in Crimea, dove la città di Sebastopoli ha subito un nuovo blackout a causa degli attacchi ucraini. Oltre cinquecento i droni di Kiev che la difesa russa afferma di aver abbattuto.
Zelensky sollecita gli Alleati: "Ora decisioni forti"
"È di fondamentale importanza che il mondo, e in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, lascino il vertice Nato di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea e, di conseguenza, della protezione delle vite umane", ha affermato Zelensky in un messaggio apparso sulle reti sociali. "Finché i missili Patriot rimarranno nei depositi degli alleati dell'Ucraina, ciò incoraggia solo la Russia a continuare a bombardare gli edifici residenziali", ha concluso il presidente ucraino, "gli Usa e l'Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrorismo".
La richiesta di missili PAC-3
"Ci sono migliaia di missili PAC-3 immagazzinati in depositi in tutto il mondo, tenuti come riserva per potenziali minacce", ha scritto a sua volta su X il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, chiedendo che le scorte di queste munizioni vengano destinate "all'unico Paese al mondo che attualmente subisce attacchi missilistici balistici ogni settimana".
"Il messaggio di Putin ad Ankara è semplice: prenderà di mira i bambini che dormono con i missili balistici e continuerà a uccidere finché potrà", ha aggiunto il capo della diplomazia di Kiev, "cosa risponderanno i leader dell'Alleanza?".
Effetti sulla capacità bellica
Oltre ad avere un costo in termini di vite umane, l'inefficacia delle difese ucraine contro i missili balistici russi ha ripercussioni anche sulle capacità belliche di Kiev. Secondo il bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Difesa russo, alcuni dei 351 droni e 68 missili nelle scorse ore contro l'Ucraina erano diretti contro aeroporti militari nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv e Kiev.
Gli obiettivi colpiti dalla Russia
Mosca afferma inoltre di aver colpito la fabbrica di droni da ricognizione a lungo e medio raggio Kyiv-71, lo stabilimento di assemblaggio di droni e radar Kyiv-1, un deposito di carburante nella capitale ucraina e impianti appartenenti ad aziende produttrici di veicoli blindati, droni marittimi e missili, e un deposito di carburante nella capitale ucraina.
Attacco ucraino alla maxi raffineria in Russia
Tra gli obiettivi colpiti dall'Ucraina ieri notte, che continua la sua campagna di 'sanzioni a lungo raggio', vi è invece la raffineria di Yaroslavl, 250 chilometri a nord-est di Mosca.
Poi l'offensiva ucraina è salita di intensità. Diversi droni ucraini hanno colpito "il polo industriale settentrionale di Omsk", in Russia, a oltre 2.500 chilometri dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale, Vitaly Khotsenko, mentre siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
Le immagini della raffineria in fiamme sono state pubblicate dai canali Telegram Exilenova+ e Supernova+, rilanciati da Moscow Times. Il governatore Khotsenko ha riferito che "le Forze di difesa aerea del ministero della Difesa continuano a respingere l'attacco nemico ma diversi droni sono riusciti a raggiungere il centro industriale settentrionale di Omsk".
Rosaviatsiya (l'Agenzia federale per il trasporto aereo) ha annunciato per la prima volta restrizioni all'aeroporto di Omsk, situato a 2.500 chilometri dal confine ucraino. Secondo quanto riportato dai canali Osint, dei droni avrebbero colpito l'unità di raffinazione del petrolio greggio ELOU-AVT-11 presso la raffineria di Omsk, che ha una capacità di 8,4 milioni di tonnellate all'anno (pari a circa il 40% della capacità totale dell'impianto).
Secondo testimoni oculari, l'impianto sarebbe stato attaccato da sette droni, nessuno dei quali sarebbe stato abbattuto. L'attacco è stato il più grave di una serie di raid contro le raffinerie russe che hanno fatto precipitare la produzione di carburante in Russia ai livelli più bassi dall'inizio degli anni 2000, lasciando regioni dalla Kamchatka a Kaliningrad ad affrontare una crisi di approvvigionamento.
Lo scorso ottobre, è stata colpita la raffineria di petrolio di Tyumen, situata a 2.000 chilometri dal confine, seguita dalla raffineria di petrolio di Ukhta (a 1.750 chilometri di distanza) all'inizio del 2026.