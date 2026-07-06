Qual è il programma della Nato al summit di Ankara?

AGI - Prenderà il via domani ad Ankara il vertice della Nato, articolato su due giornate di lavori dedicate al rafforzamento dell'Alleanza, all'industria della difesa e al sostegno all'Ucraina.
Il programma ufficiale prevede una serie di appuntamenti politici, ministeriali e industriali che culmineranno mercoledì con la riunione dei capi di Stato e di governo dei 32 Paesi membri.
Gli incontri
La giornata di martedì 7 luglio si aprirà con il Forum dell'industria della Difesa della Nato, durante il quale, tra le 10 e le 12.30 (tutti gli orari indicati sono locali, Roma è un'ora indietro), sono previsti annunci di alto livello da parte della Nato, dei Paesi alleati e dell'industria della difesa. Alle 12.45 il segretario generale della Nato, Mark Rutte, terrà il discorso programmatico del Forum insieme al vicepresidente e al ministro della Difesa turco, Yasar Guler.
Alle 14 è previsto un breve intervento congiunto del segretario generale e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre nel tardo pomeriggio si svolgerà la riunione dei ministri degli Esteri della Nato con i partner dell'Iniziativa di Cooperazione di Istanbul (Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti). In parallelo, i ministri della Difesa dell'Alleanza parteciperanno a un ricevimento ospitato dal ministero della Difesa turco.
La serata sarà caratterizzata dalla cena ufficiale offerta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai capi di Stato e di governo e ai rispettivi consorti nel complesso presidenziale di Bestepe. All'evento sono invitati anche il presidente ucraino, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In contemporanea si terranno la cena di lavoro del Consiglio Nato-Ucraina a livello dei ministri degli Esteri e quella del Consiglio Nord Atlantico a livello dei ministri della Difesa, entrambe a porte chiuse.
Mercoledì 8 luglio sarà invece la giornata dedicata ai leader. Alle 8 il segretario generale terrà una dichiarazione alla stampa, seguita dagli arrivi e dai "doorstep" dei capi di Stato e di governo tra le 8.15 e le 9.45. Alle 10.45, invece, si svolgeranno la cerimonia ufficiale di benvenuto e la tradizionale foto di famiglia. Dalle 11.15 alle 14 è quindi in programma la riunione del Consiglio Nord Atlantico a livello di capi di Stato e di governo, cuore politico del vertice, durante la quale saranno affrontati i principali dossier dell'Alleanza, dalla spesa per la difesa al sostegno all'Ucraina. La chiusura dei lavori è prevista alle 15 con la conferenza stampa finale del segretario generale della Nato. A partire dalle 15.30, alcuni capi di Stato e di governo potranno tenere conferenze stampa nazionali.