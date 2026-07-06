'Milioni di persone' al corteo funebre di Khamenei a Teheran

AGI – Il corteo funebre per il defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei ha riportato la televisione statale. "Il corteo funebre per il venerato corpo del martire imam e leader è iniziato pochi istanti fa nella capitale", ha indicato su Telegram questa mattina la televisione statale IRIB. Ha aggiunto che c'era una "folla enorme" di persone in lutto. Khamenei è morto il primo giorno della guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, il 28 febbraio.
L'agenzia stampa Tasnim parla di "milioni" le persone scese in strada a Teheran per partecipare al corteo funebre della defunta Guida Suprema, Ali Khamenei. Secondo la Tasnim l'evento è "il più grande raduno pubblico della storia recente del Paese".
Negoziati e pausa diplomatica
Per celebrare le esequie dell’ex guida suprema iraniana gli Stati Uniti hanno concesso una settimana di pausa all’Iran prima di riprendere i negoziati previsti per l'11 luglio che, secondo quanto riportato dai media pakistani, che hanno citato fonti diplomatiche, si svolgeranno a Islamabad. "Ci sono due possibili sedi per i colloqui tecnici: Islamabad e il resort di Burgenstock in Svizzera", ha dichiarato una fonte diplomatica al quotidiano pakistano Dawn. "Tuttavia, Islamabad è l'opzione più probabile", ha aggiunto. Secondo quanto riportato, i colloqui si concentreranno sul programma nucleare iraniano, sull'allentamento delle sanzioni e sul congelamento dei beni iraniani all'estero, nonché su questioni di sicurezza regionale come la stabilità nello Stretto di Hormuz e il mantenimento del cessate il fuoco recentemente raggiunto in Libano.
Obiettivi del nuovo round negoziale
Scopo del nuovo round negoziale dell'11 luglio è di far progredire il quadro stabilito dal Memorandum d'intesa di Islamabad, firmato due settimane fa, che ha concesso a Washington e Teheran 60 giorni per negoziare un accordo globale sul programma nucleare iraniano e altre questioni correlate.
Delegazioni e contatti diplomatici
Le autorità iraniane hanno indicato che la composizione della delegazione di Teheran sarà annunciata al termine delle esequie. In un comunicato ufficiale Islamabad ha fatto sapere che il presidente Asif Ali Zardari sarebbe onorato di ricevere Trump a Islamabad "il prima possibile", senza specificare i dettagli sul contesto della potenziale visita.
Prospettive dei colloqui internazionali
L'ultimo round di colloqui di alto livello si è svolto al Burgenstock, con la mediazione di Qatar e Pakistan, per definire una tabella di marcia per un accordo più ampio sul programma nucleare iraniano, l'allentamento delle sanzioni, la sicurezza marittima e la de-escalation regionale. Secondo fonti citate da Dawn, un successivo round di colloqui di alto livello potrebbe tenersi a Doha durante la terza settimana di luglio, dopo che i team tecnici avranno completato il loro lavoro sui dettagli di un potenziale accordo.