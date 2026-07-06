Crolla un edificio a Mumbai, morti cinque bambini e una donna

AGI - Sei persone, tra cui cinque bambini e una donna, sono morte a Mumbai nel crollo di un edificio residenziale fatiscente durante le gravi inondazioni che hanno colpito la capitale finanziaria dell'India a causa delle piogge monsoniche. Lo ha riferito in un comunicato il sindaco della città, Ritu Tawde. Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha registrato oltre 200 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore.
Secondo quanto riportato da Reuters, due o tre edifici a più piani sarebbero crollati nella zona di Mankhurd a Mumbai, causando la morte di cinque bambini e una donna, stando a quanto riferito dalle autorità comunali. Le piogge hanno anche provocato frane sulla superstrada che collega Mumbai a Pune, costringendone la chiusura e interrompendo il traffico tra le due città.
I disagi
Le immagini delle televisioni locali mostravano blocchi di macerie sparsi sulla strada, mentre l'acqua piovana cadeva dal tetto di una galleria. Oltre al trasporto su strada, anche i voli sono stati interrotti e i servizi ferroviari a lunga percorrenza, compresi quelli tra Mumbai e Pune, sono stati cancellati. I media locali hanno mostrato residenti che si facevano strada a fatica tra le strade allagate, mentre scuole e università sono rimaste chiuse per lunedì.
Le forti piogge hanno anche causato la caduta di alberi sulle strade di Mumbai, uccidendo almeno tre persone dalla fine del mese scorso, secondo i media locali. La città, capitale finanziaria dell'India, ha ricevuto oltre 100 mm (3,9 pollici) di pioggia, con alcune regioni che hanno registrato fino a 161 mm (6,3 pollici). L'ufficio meteorologico indiano ha previsto "un periodo di pioggia da molto leggera a leggera" per lunedì in molte località della regione della capitale nazionale.