Dichiarato 'morto', bimbo di 18 mesi ritrovato in obitorio

AGI - Un errore medico di proporzioni drammatiche, che ha dell'incredibile, sta scuotendo l'opinione pubblica dell'Arizona. La vicenda, che riguarda un bimbo di soli 18 mesi, sta sollevando interrogativi profondi sulla gestione dei protocolli di emergenza presso il Mercy Gilbert Medical Center. Protagonista di questa vicenda sospesa tra tragedia e miracolo è Vincent Lorenzo Fiordilino, un bambino che, dopo essere stato ufficialmente dichiarato morto dai sanitari, è stato ritrovato vivo, mentre ancora respirava, all'interno della cella frigorifera dell'obitorio.
Il dramma si è consumato nell'arco di sei ore, un tempo infinito durante il quale il piccolo è rimasto vittima di una negligenza che ora è al centro di una doppia indagine condotta dalla Procura della Contea di Maricopa e dalla polizia di Gilbert.
Il caso emerso dalle body cam
I dettagli emersi dai verbali e dai filmati delle body cam in dotazione agli agenti, ottenuti dall'emittente NBC, restituiscono un quadro sconcertante. Le immagini mostrano chiaramente il personale di polizia sul posto manifestare forte preoccupazione nel notare che il bambino continuava ad annaspare in cerca d'aria.
Ogni segnalazione sollevata dagli agenti è stata respinta con arroganza dal medico di turno, che avrebbe liquidato le osservazioni con frasi sferzanti, rivendicando la propria autorità professionale e invitando le forze dell'ordine a non interferire nel suo operato. Le conseguenze di questo comportamento sono ora oggetto di un procedimento penale. La polizia di Gilbert ha formalmente raccomandato l'incriminazione per reato grave di maltrattamento di minore, ipotizzando che lo stato di alterazione del medico possa aver compromesso drasticamente il suo giudizio durante le fasi critiche del soccorso.
Le condizioni del bimbo ritrovato
Il bimbo, che è sopravvissuto miracolosamente a questa agghiacciante esperienza, si trova attualmente ricoverato e sottoposto a tutte le cure necessarie, in attesa di capire quali saranno le evoluzioni cliniche.
Oltre alle responsabilità penali del singolo professionista, l'inchiesta si sta concentrando sugli standard assistenziali e sui processi decisionali del Mercy Gilbert Medical Center. Il caso di Vincent segna il fallimento di un singolo protocollo e impone una riflessione dolorosa sul confine tra errore clinico e negligenza colpevole. Mentre l'ufficio del Procuratore valuta le prove raccolte, il dibattito si sposta ora sulla necessità di una revisione radicale delle procedure che governano il momento della constatazione del decesso, affinché un episodio di simile gravità non debba più ripetersi.