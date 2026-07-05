Attacco di Trump a Meloni. Posta meme 'Serve ordine restrittivo'
Nuovo attacco di Trump a Meloni. posta un meme "Serve ordine restrittivo"
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Nuovo attacco di Trump a Meloni. posta un meme "Serve ordine restrittivo"

Il nuovo post del presidente Usa Donal Trump pubblicato sul social The Truth
Il post di Trump su Truth
Il post di Trump su Truth
usa donald trump
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AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social Truth un meme di una sua foto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dalla scritta "serve un ordine restrittivo".

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Calenda: Trump ignobile bullo, piena solidarietà a Meloni

"Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla Presidente del Consiglio". Cosi', in un post su X, il leader di Azione, Carlo Calenda, commenta il meme del presidente Usa su Truth contro Giorgia Meloni.

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