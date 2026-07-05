Telefonata Trump-Putin di 90 minuti: focus su Ucraina e Iran

AGI - La conversazione telefonica di ieri tra Vladimir Putin e Donald Trump è durata 90 minuti ed è avvenuta "su iniziativa della Casa Bianca". I presidenti hanno discusso della situazione nella zona dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, della mediazione americana nel conflitto ucraino e della situazione relativa all'Iran, ha fatto sapere il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, come riporta Interfax.
"Questa volta, i nostri partner americani si sono fatti avanti con la proposta di tenere il colloquio nel giorno del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. E questo la dice lunga", ha affermato Ushakov.
Il focus sul Medio Oriente e il ringraziamento di Trump
Secondo il consigliere, Putin ha confermato la sua intenzione di contribuire a stabilizzare la situazione in Medio Oriente e ha auspicato che "il processo negoziale basato sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran contribuisca a trovare soluzioni a lungo termine reciprocamente accettabili", ha detto Ushakov ai giornalisti. Trump ha, infine, ringraziato la Russia "per la sua posizione equilibrata e le sue proposte costruttive", ha concluso il consigliere.