Sparatoria a New York il 4 luglio: 8 feriti, ci sono 4 minori

AGI - Almeno otto persone, tra cui quattro minori, sono state ferite da colpi d'arma da fuoco durante una sparatoria avvenuta a Coney Island, a Brooklyn, nella tarda serata del 4 luglio durante i festeggiamenti dell'Independence Day. Lo ha riferito il dipartimento di polizia di New York, come riporta l'emittente Abc. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 22:37 (ora locale) in seguito a segnalazioni di una sparatoria. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire.
Il bilancio dei feriti e le condizioni delle vittime
Tra i feriti, la cui identità non è stata resa pubblica, figurano un uomo di 37 anni, uno di 33 anni, una donna di 25 anni, una donna di 21 anni, un ragazzo di 14 anni, un altro di 12 anni e due bambini di 7 e 6 anni. "Tutti i feriti sono stati trasportati dai servizi di emergenza medica negli ospedali della zona, dove sette persone sono state ricoverate in condizioni stabili", ha dichiarato la polizia, aggiungendo che "la donna di 21 anni è in condizioni critiche"