Furto milionario al museo Lalique in Francia: rubati gioielli
Furto milionario al museo Lalique in Francia: rubati gioielli per quattro milioni
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Furto milionario al museo Lalique in Francia: rubati gioielli per quattro milioni

Il colpo riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei musei francesi, già messa in discussione dopo il clamoroso furto al Louvre dello scorso ottobre
Museo Lalique di Wingen-sur-Moder
Afp - Museo Lalique di Wingen-sur-Moder
francia museo furto
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AGI - Ancora un furto in un museo francese questa volta è avvenuto all’alba nella maison di vetri e gioielli di lusso Lalique, a Wingen‑sur‑Moder, nel nord‑est della Francia. I ladri – ancora da identificare – sono riusciti a sottrarre circa venti gioielli, per un valore stimato intorno ai quattro milioni di euro, secondo quanto riferito dall’azienda e da una fonte investigativa.

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Il furto riaccende i riflettori sulla sicurezza dei musei francesi, già messa in discussione dopo la clamorosa rapina al Louvre dell’ottobre scorso, quando una banda riuscì a sottrarre gioielli per 102 milioni di dollari in meno di otto minuti.

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Il colpo all'alba a Wimgen-sur-moder

Secondo le prime ricostruzioni, il ladro o i ladri si sarebbero introdotti nel museo intorno alle 5:30 del mattino, dirigendosi con precisione verso la sala dei gioielli, segno di una conoscenza dettagliata degli spazi espositivi. L’allarme è scattato, ma la banda è riuscita a dileguarsi prima dell’arrivo della sicurezza. A trovare la porta forzata è stata una addetta alle pulizie, che ha immediatamente allertato la polizia.

La stima preliminare parla di circa venti pezzi rubati, tutti di altissimo pregio. La valutazione definitiva è in corso, ma la perdita potrebbe aggirarsi attorno ai quattro milioni di euro. Il museo ha annunciato sul proprio sito che rimarrà chiuso per diversi giorni, il tempo necessario per completare i rilievi e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Il museo Lalique e il valore simbolico del colpo

La stima preliminare parla di circa venti pezzi rubati, tutti di altissimo pregio. La valutazione definitiva è in corso, ma la perdita potrebbe aggirarsi attorno ai quattro milioni di euro. Il museo ha annunciato sul proprio sito che rimarrà chiuso per diversi giorni, il tempo necessario per completare i rilievi e ripristinare le condizioni di sicurezza.

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