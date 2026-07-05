L'Amerigo Vespucci sfila lungo l'Hudson con le navi delle Marine

AGI - Nave Amerigo Vespucci ha partecipato alla parata a New York sul fiume Hudson organizzata dalla U.S. Navy in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Oltre 50 grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo hanno sfilato dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà.
Una missione tra diplomazia e cultura
Si è trattato di uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova il 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l'identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell'Italia e degli italiani.
Il programma degli eventi nella Grande Mela
Nei giorni di sosta del Vespucci a New York sono previsti eventi per la promozione delle eccellenze italiane e le visite di ministri ed esponenti delle istituzioni. In programma c'è il Vertice dei Capi di Polizia delle Nazioni Unite (United Nations Chiefs of Police Summit); a bordo salirà il Trofeo dell'America's Cup, in arrivo dalla Nuova Zelanda per l'evento "Vespucci & America's Cup: le due icone del mare si incontrano a New York"; la presentazione della prossima edizione di Vinitaly; la conferenza della Fondazione Francesca Rava con la partecipazione del Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York, l'incontro dedicato alla presentazione della città di Genova.