L'Amerigo Vespucci sfila lungo l'Hudson con le navi delle Marine
L'Amerigo Vespucci sfila a New York: parata da sogno sull'Hudson nella sfilata delle Marine
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L'Amerigo Vespucci sfila a New York: parata da sogno sull'Hudson nella sfilata delle Marine

La nave scuola della Marina Militare guida la sfilata di oltre 50 imbarcazioni dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge
Parata a New York: il Vespucci sfila sull'Hudson con 50 navi
Parata a New York: il Vespucci sfila sull'Hudson con 50 navi
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AGI - Nave Amerigo Vespucci ha partecipato alla parata a New York sul fiume Hudson organizzata dalla U.S. Navy in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Oltre 50 grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo hanno sfilato dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà.

Una missione tra diplomazia e cultura

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Si è trattato di uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova il 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l'identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell'Italia e degli italiani.

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Il programma degli eventi nella Grande Mela

Nei giorni di sosta del Vespucci a New York sono previsti eventi per la promozione delle eccellenze italiane e le visite di ministri ed esponenti delle istituzioni. In programma c'è il Vertice dei Capi di Polizia delle Nazioni Unite (United Nations Chiefs of Police Summit); a bordo salirà il Trofeo dell'America's Cup, in arrivo dalla Nuova Zelanda per l'evento "Vespucci & America's Cup: le due icone del mare si incontrano a New York"; la presentazione della prossima edizione di Vinitaly; la conferenza della Fondazione Francesca Rava con la partecipazione del Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York, l'incontro dedicato alla presentazione della città di Genova.

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