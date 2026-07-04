Volontario trova a Londra una copia rara della Dichiarazione Usa

AGI - Una rara copia della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti è rimasta per quasi 250 anni tra gli archivi del governo britannico, finché un archivista volontario non l'ha individuata lo scorso maggio. Lo hanno reso noto i National Archives del Regno Unito.
Secondo gli archivisti, il documento è uno degli appena undici esemplari conosciuti di un'edizione stampata a Exeter, nel New Hampshire, tra il 16 e il 19 luglio 1776, circa due settimane dopo l'adozione della Dichiarazione d'Indipendenza a Filadelfia, il 4 luglio dello stesso anno.
La copia rara mostrato ai giornalisti
In vista del 250° anniversario della Dichiarazione, che ricorre sabato, i National Archives hanno mostrato per la prima volta il documento ai giornalisti. Il manoscritto, accuratamente restaurato e conservato, presenta ancora perfettamente leggibile il celebre passaggio che afferma come "tutti gli uomini sono creati uguali" e abbiano diritto alla "vita, alla libertà e alla ricerca della felicità".
Rare copy of US Declaration of Independence found by volunteer in UK archives https://t.co/x8ZUfXxXQn— BBC News (UK) (@BBCNews) July 3, 2026
La cattura del Dalton
La copia faceva parte di un gruppo di documenti sequestrati il 24 dicembre 1776 dai marinai della nave da guerra britannica Raisonable, che intercettò al largo di Capo Finisterre, nel nord-ovest della Spagna, il veliero americano Dalton. Quest'ultimo era un privateer, una nave privata autorizzata dal governo rivoluzionario americano a svolgere operazioni militari contro il Regno Unito.
Secondo Amanda Bevan, responsabile degli archivi legali dei National Archives, il comandante della Raisonable, Thomas Fitzherbert, potrebbe aver inviato il documento all'Ammiragliato britannico ritenendolo un'informazione strategicamente rilevante.
Il Dalton era salpato nel novembre del 1776 da Portsmouth, nel New Hampshire, e si ritiene che il suo comandante, Eleazer Johnson, avesse acquistato lì la copia della Dichiarazione. La nave fu il primo corsaro americano catturato in acque europee durante la Guerra d'Indipendenza e il primo a essere condotto in un porto britannico anziché nella New York controllata dagli inglesi.
"Non c'era motivo di pensare che Fitzherbert sapesse se l'Ammiragliato possedesse già una copia della Dichiarazione", ha spiegato Bevan. "Probabilmente inviò il documento perché lo riteneva un'informazione importante."
I documenti Usa recuperati insieme
Insieme alla Dichiarazione furono recuperati anche le regole d'ingaggio delle navi statunitensi e la commissione che autorizzava il Dalton a operare per conto del governo americano, firmata personalmente da John Hancock, uno dei principali firmatari della Dichiarazione d'Indipendenza.
La scoperta di Michael Scurr
Dopo l'arrivo a Londra, il documento sembra essere rimasto dimenticato negli archivi fino allo scorso maggio, quando Michael Scurr, volontario impegnato in un progetto di catalogazione dei documenti dell'epoca rivoluzionaria, lo ha rinvenuto quasi per caso.
Scurr ha raccontato di aver deciso di cercare altri documenti dopo aver letto una lettera di Fitzherbert all'Ammiragliato nella quale si faceva riferimento ad alcuni "allegati". "Ho trovato questo foglio ripiegato e lì c'era la Dichiarazione. Non avevo mai visto nulla di simile", ha dichiarato.
Gli archivisti sottolineano che, sebbene esistano altre copie delle prime edizioni della Dichiarazione d'Indipendenza, questa è particolarmente preziosa perché la cattura del Dalton fu regolarmente registrata davanti all'Alta Corte dell'Ammiragliato di Londra. Questo consente di ricostruire con precisione il percorso seguito dal documento.
Secondo gli esperti, mentre gran parte della documentazione del Dalton fu trasferita al tribunale, la Dichiarazione d'Indipendenza rimase eccezionalmente tra le carte personali di Fitzherbert, probabilmente perché il comandante la considerava un documento di particolare importanza storica e militare.