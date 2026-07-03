Terremoto in Venezuela: 2.650 morti, 890 scosse di assestamento

AGI - Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 2.645, mentre il numero dei feriti ha raggiunto quota 12.666, secondo quanto riportato dal presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez.
Anche il fratello della presidente ad interim Delcy Rodriguez ha pubblicato la valutazione in un messaggio su Telegram, specificando che circa 15.050 persone sono rimaste senza casa e che 86.117 famiglie hanno ricevuto assistenza. Nel suo rapporto, ha anche menzionato 6.462 persone tratte in salvo e 885 edifici danneggiati, 189 dei quali completamente crollati, il che ha portato alla creazione di 59 rifugi temporanei.
A seguito dei terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5, sono state registrate 890 scosse di assestamento.
Il precedente
Il doppio terremoto di una settimana fa è il più letale che il Venezuela abbia subito nell'ultimo secolo. Cinquantanove anni prima, nel luglio del 1967, un terremoto colpì la zona vicino a Caracas, causando 245 morti, migliaia di feriti e ingenti danni materiali. I terremoti di una settimana fa hanno colpito Caracas e altri sei stati del nord.
La regione più colpita è stata La Guaira, un'area costiera già devastata da una frana nel 1999 che causo' migliaia di vittime. Una valutazione preliminare rapida della NASA, basata su immagini satellitari, indica che i due terremoti in Venezuela potrebbero aver danneggiato o distrutto circa 58.870 edifici nella regione colpita.