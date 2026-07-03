Trump sul rapporto USA‑NATO: “Relazione a senso unico'

AGI - Il presidente Donald Trump ha definito "ridicolo" il fatto che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto "a senso unico" con la NATO, a meno di una settimana dal vertice NATO di Ankara.
Trump ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social: "Non ci sono stati vicini!!!" e che il rapporto di Washington con la NATO "non è reciproco".
Trump ha ripetutamente attaccato gli alleati europei per la loro risposta alla guerra in Iran, dato che diversi paesi hanno limitato l'uso delle basi per le forze statunitensi.
Trump insiste inoltre sul fatto che l'Europa debba assumere un ruolo guida nella propria difesa, e Washington ha già iniziato a ridurre gli impegni.
Il suo post su Truth Social di giovedì includeva un grafico che mostrava l'ammontare della spesa NATO, con gli Stati Uniti che investono molto di più rispetto ad alcuni altri Stati membri rappresentati.
Sotto la pressione di Trump, i leader della NATO si erano accordati, durante un incontro dello scorso anno, per aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035.
Il prossimo vertice NATO, che riunirà 32 Stati membri, si terrà nella capitale turca il 7 e l'8 luglio. L'alleanza, fondata nel 1949, divenne una forza di difesa guidata dagli Stati Uniti, a cui viene attribuito il merito di aver mantenuto la stabilità in Europa, tenuto a bada l'Unione Sovietica e consolidato il ruolo di Washington come potenza mondiale per i decenni a venire.