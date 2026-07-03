Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati

AGI - La cantante Taylor Swift e il campione di football americano Travis Kelce si sarebbero già sposati ieri, in vista della grande festa al Madison Square Garden di New York prevista per stasera, secondo quanto riferisce il sito americano Page Six. La superstar e l'attaccante dei Kansas City Chiefs, che hanno donato 26 milioni di dollari in beneficenza prima delle loro celebrazioni, sarebbero ora ufficialmente marito e moglie dopo aver pronunciato il "sì" in forma privata. Sebbene abbiano in programma una grande festa con oltre mille amici e familiari al Madison Square Garden, che inizierà oggi pomeriggio alle 15.30 orario americano, ieri sera la coppia si sarebbe già scambiata i voti nuziali davanti a un ristretto gruppo di persone a loro vicine, dopo aver organizzato una cena intima con cento invitati.
Tra gli invitati alla cena c'erano la top model Gigi Hadid e l'attore Bradley Cooper, insieme agli attori di Hollywood Blake Lively e Ryan Reynolds, amici storici della pop star che nell'agosto scorso ha lanciato l'album "The Life of a Showgirl". Avvistata anche l'attrice e cantante Selena Gomez che, sempre secondo il tabloid americano, sarà una delle damigelle d'onore di Swift, dopo essersi conosciute nel 2008 quando le due artiste frequentavano i fratelli Nick e Joe Jonas.
Le prime indiscrezioni
Intorno alle 16 di ieri pomeriggio un SUV, a bordo del quale avrebbero viaggiato Taylor Swift e Travis Kelce, è stato avvistato fuori dal Madison Square Garden, così come sono già state fotografate alcune decorazioni floreali color pesca mentre venivano portate all'interno dell'arena, sempre secondo quanto affermato da Page Six. Invece, nei giorni scorsi alcuni fan dei novelli sposi hanno immortalato i camerieri del catering mentre ricevevano scatoloni con aragosta, pollo e costolette, lasciando trapelare indiscrezioni sul menu della cena intima di ieri sera, iniziata alle 18.
Stasera, invece, le porte del Madison Square Garden si apriranno alle 15:30, con il cocktail party che inizierà alle 16 sulla terrazza del sesto piano. La cerimonia si svolgerà alle 17:30 sul pavimento dell'arena, seguita dal ricevimento, che durerà dalle 18:30 alle 2 di notte. Martedì scorso, alcuni operai erano già all'opera per posizionare pannelli rossi sulle scale esterne dello stadio per ricreare l'effetto "red carpet", per poi essere rimossi e sostituiti, probabilmente, con altri pannelli viola.
Le celebrità
Prima della sontuosa festa con mille invitati, prevista per oggi pomeriggio, diverse celebrità amiche della coppia gravitavano nelle strade della Grande Mela vicino al Madison Square Garden: dalle cantanti Sabrina Carpenter, Camila Cabello e Dua Lipa (che dal 5 al 7 giugno scorsi ha festeggiato le sue nozze con l'attore Callum Turner a Palermo, in stile gattopardiano), fino all'attrice Anya Taylor Joy insieme al marito Malcom McRae.