Keiko Fujimori è Presidente del Perù, Meloni si congratula

AGI - Keiko Fujimori è stata ufficialmente proclamata Presidente eletta del Perù venerdì dalla massima autorità elettorale del Paese, pochi giorni dopo la conclusione di uno spoglio dei voti molto serrato. Questa dichiarazione formale pone fine all'incertezza che ha accompagnato una delle elezioni più combattute dell'America Latina, con la candidata di destra che ha vinto per meno di 50.000 voti su oltre 18 milioni di voti totali, contro il suo rivale di sinistra Roberto Sanchez, che non ha ammesso la sconfitta.
Sanchez ha annunciato mercoledì di aver presentato ricorso alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH). La Giuria Elettorale Nazionale (JNE), il massimo organo elettorale peruviano, aveva già respinto la richiesta di Sanchez di invalidare i voti espressi all'estero, ritenendo infondate le sue argomentazioni. "Proclamo Keiko Sofia Fujimori Higuchi Presidente della Repubblica e Luis Fernando Galarreta Velarde Primo Vicepresidente della Repubblica", ha dichiarato il Presidente della JNE, Roberto Burneo, durante una cerimonia a Lima.
Chi è Keiko Fujimori
La figlia del defunto ex Presidente Alberto Fujimori (1990-2000), la presidente eletta conservatrice, ha ringraziato i peruviani per il loro sostegno in un messaggio pubblicato su X: "Si apre un nuovo capitolo. Lo affrontiamo con responsabilità, umiltà e un profondo senso del dovere". A 51 anni, assume la massima carica dopo tre tentativi consecutivi falliti e succederà al Presidente ad interim Josè Maria Balcazar il 28 luglio.
Il suo mandato durerà fino al 2031. In un Paese afflitto da una cronica instabilità politica, diventa il nono presidente del Paese dal 2016. Diversi leader conservatori si sono congratulati con Keiko Fujimori per la sua vittoria, tra cui Javier Milei in Argentina, Josè Antonio Kast in Cile e il presidente eletto della Colombia, Abelardo de la Espriella.
"L'amministrazione Trump auspica di rafforzare la collaborazione con l'amministrazione Fujimori per promuovere la cooperazione in materia di sicurezza e consolidare gli investimenti bilaterali e la cooperazione commerciale nella nostra regione", ha dichiarato martedì il Segretario di Stato americano Marco Rubio. La sua vittoria segna il ritorno al potere del fujimorismo, a più di vent'anni dalla caduta del padre, la cui eredità divide profondamente i peruviani. Alberto Fujimori riuscì a reprimere Sendero Luminoso e il Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru (MRTA), attivi negli anni '80 e '90, oltre a stabilizzare l'economia. Tuttavia, nel 1992 prese anche il controllo delle istituzioni per assicurarsi la rielezione e fu successivamente condannato per corruzione e crimini contro l'umanità.
Meloni si congratula
"Le mie più sincere congratulazioni alla Presidente eletta del Perù, @KeikoFujimori, per il risultato elettorale", scrive su X la presidente del consiglio Giorgia Meloni. "Sono certa che insieme rafforzeremo ulteriormente il partenariato bilaterale e lavoreremo per affrontare le sfide comuni, a partire dalla sicurezza e dal contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, per assicurare alle nostre Nazioni prosperità e sicurezza".