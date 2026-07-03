Giugno bollente in Europa, temperature sopra 35 gradi per 410 mln

AGI - Oltre due terzi degli europei hanno sperimentato temperature superiori ai 35 gradi Celsius durante l'ondata di caldo del periodo tra il 15 e il 30 giugno.
L'ultima ha interessato aree abitate da circa 410 milioni di persone in Europa, contro i 320 milioni coinvolti nell'ondata di calore record registrata tra il primo e il 17 agosto 2003, in base a calcoli sui dati sulle temperature massime giornaliere dell'Osservatorio europeo sulla siccità e le statistiche demografiche del Centro comune di ricerca (Jrc).
I Paesi più colpiti
L'ondata di caldo di quest'anno ha causato migliaia di decessi in diversi Paesi europei, ha portato alla chiusura di scuole e festival musicali e ha scatenato dibattiti politici sull'opportunità, per i governi, di incentivare una maggiore diffusione dell'aria condizionata. Quasi l'intera popolazione della Francia continentale e oltre tre quarti di quella complessiva di Spagna e Italia hanno sperimentato temperature superiori ai 35 gradi durante l'ondata di caldo a giugno, che si è estesa dalla penisola iberica all'Ucraina, attraversando i Balcani e la Germania. Nell'area circostante la città spagnola di Lleida, in Catalogna, le temperature hanno superato i 35 gradi per almeno 16 giorni consecutivi.
Record storici di temperatura
Più in generale, le temperature massime giornaliere hanno superato i 35 gradi per quasi 50 milioni di persone in tutta Europa in almeno dieci occasioni durante l'ondata di caldo: 18 milioni di persone nella Francia centrale e meridionale, oltre 15 milioni nella Spagna nord-orientale e sud-occidentale, e 12 milioni nell'Italia settentrionale, principalmente nella Pianura Padana. Le temperature hanno raggiunto tali livelli con minore frequenza nell'Europa centrale e orientale: la soglia dei 35 gradi è stata superata per non più di tre giorni in Polonia e per non più di quattro giorni in Ucraina. Tuttavia, sono stati infranti record storici di temperatura in Germania, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria, ma anche nel Regno Unito e in Svizzera nel mese di giugno. In Francia, le temperature medie hanno toccato picchi record, registrando in particolare le notti più calde mai rilevate nel Paese.