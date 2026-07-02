Venezuela, salvato 43enne dalle macerie 8 giorni dopo il sisma

AGI - Un sopravvissuto al terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno è stato estratto vivo dalle macerie. L'uomo si chiama Herman Gil ed è una guardia privata di 43 anni. Era rimasto intrappolato sotto le macerie della guardiola dell'edificio dove lavorava a Catia La Mar, nello Stato di La Guaira, nel Nord del Paese. L'uomo è stato portato in ambulanza a Caracas.
I soccorritori hanno scavato per più di tre giorni
Squadre provenienti da Stati Uniti, El Salvador, Costa Rica, Portogallo, Messico, Cile e Venezuela hanno scavato per oltre tre giorni per liberarlo, fornendogli acqua e aria tramite sonde e un tubo. Durante la fase finale dell'operazione, una trentina di persone hanno lavorato instancabilmente nel parcheggio dell'edificio per rimuovere le macerie, mentre due soccorritori scavavano un tunnel di tre metri.
Pochi minuti prima di raggiungere il sopravvissuto, hanno utilizzato un martello pneumatico per sfondare un'ultima lastra, dopo aver segnalato il rischio di crollo di un edificio adiacente. "Non ho mai visto niente di così difficile; non so se ci sia mai stato un salvataggio di questa durata e di questa natura", ha commentato un soccorritore sul posto.
Rodriguez: "Continuano le operazioni di ricerca e soccorso"
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che le operazioni di ricerca e soccorso dei sopravvissuti proseguono nel Paese, a una
settimana dai forti terremoti che hanno causato almeno 2.295 morti e 11.267 feriti. "Abbiamo speranza e fede", ha detto la presidente durante un evento trasmesso sul canale statale Venezolana de Televisio'n (VTV), durante il quale ha insignito le delegazioni dei soccorritori italiani e svizzer.