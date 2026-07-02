Sudafrica, strage di passeggeri: bus si ribalta, 16 morti

AGI - Almeno 16 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite ieri notte nel ribaltamento di un autobus nella provincia del Capo Occidentale, in Sudafrica occidentale. Lo hanno confermato le autorità locali. L'autobus, con a bordo circa 80 passeggeri, era in viaggio da Città del Capo a Idutywa, nella provincia del Capo Orientale, ha riferito la Road Traffic Management Corporation (Rtmc) su X. Tra i passeggeri vi erano alcuni bambini ma non è chiaro se figurino tra le vittime.
La dinamica dello schianto e la perdita di controllo
"Sembra che l'autobus abbia sterzato bruscamente per evitare una collisione con un furgone per le consegne, quando l'autista ha perso il controllo e il veicolo si è ribaltato", ha spiegato il portavoce dell'Rtmc, Simon Zwane.
Il drammatico bilancio dei trasporti in Sudafrica
Lo scorso gennaio il ministro dei Trasporti sudafricano, Barbara Creecy, aveva dichiarato che il numero di vittime sulle strade del Sudafrica rappresentava una "vergogna nazionale". Solo durante le feste natalizie 1.427 persone sono morte in incidenti stradali nel Paese.