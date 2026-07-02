Salisburgo chiude il centro alle auto dei turisti

AGI - L’amministrazione di Salisburgo ha emanato il divieto per i turisti di accedere con la propria auto nel centro storico della città nei mesi di luglio e agosto, dopo le numerose proteste da parte dei residenti. Si tratta di una misura adottata per contenere l’overtourism e promuovere la dicotomia “meno traffico, più città”: in questo modo, le autorità sperano di ridurre l’accesso di circa mille auto al giorno.
Il piano del sindaco e i trasporti low cost
Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian, come parte della campagna contro gli ingorghi le strutture park-and-ride offrono un biglietto giornaliero che include i trasporti pubblici locali per cinque persone a 7,50 euro. Lo stesso Bernhard Auinger, sindaco della città natale del celebre compositore Wolfgang Amadeus Mozart, dopo l’approvazione del piano a maggio scorso aveva dichiarato: “Non vogliamo più vedere il caos dell’anno scorso”. Per poi aggiungere: “[La misura] è rivolta ai turisti giornalieri che viaggiano in auto da luoghi più lontani. È importante che i residenti della zona centrale di Salisburgo e il traffico legato al lavoro non siano colpiti da questo”.
Multe fino a 80 euro ed eccezioni al divieto
Sono previste multe fino a 80 euro per tutti i conducenti con targhe provenienti da fuori la regione di Salisburgo che entrano nella città vecchia (nel raggio intorno alla Staatsbrücke, che attraversa il fiume Salzach). Ma ci sono delle eccezioni per i pendolari, i veicoli per le consegne, i taxi e le auto a noleggio, così come per i visitatori disabili e gli ospiti degli hotel con conferma della prenotazione nella zona a traffico limitato. Anche gli automobilisti tedeschi delle vicine zone bavaresi di Berchtesgaden e Bad Reichenhall sono esentati dalla misura.
Il boom di turisti nella città di Mozart
Salisburgo, il cui centro storico è patrimonio mondiale dell'Unesco, ha poco più di 158mila abitanti ma registra più di 3 milioni di pernottamenti ogni anno. I festeggiamenti dell'anno scorso per il 60º anniversario del film di Richard Rodgers, “The sound of music”, girato nella regione di Salisburgo, hanno contribuito ad incrementare il turismo.