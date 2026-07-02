Orrore in Ohio: 16 bimbi segregati in casa per anni tra i rifiuti

AGI - Sono stati arrestati i genitori e i nonni dei sedici bambini che vivevano ammassati nella stessa stanza, circondati dai loro escrementi, in una casa rurale di Hamden, in Ohio. Lo hanno riferito le autorità della contea di Vinton, che hanno tratto in salvo i minori. I bambini, sia maschi che femmine, avevano un'età compresa tra un anno e mezzo e i 18 anni, riporta l'Abc, e avrebbero vissuto confinati in "condizioni deplorevoli" per gran parte degli ultimi quattro anni in un vano di circa 3 metri e mezzo per tre metri e mezzo. Alcuni di loro non erano in grado di parlare e una di loro, una diciottenne con disabilità intellettiva, non sapeva nemmeno pronunciare il proprio nome.
"La maggior parte del nostro bestiame è tenuta in condizioni migliori rispetto", ha dichiarato lo sceriffo di Vinton, Ryan Cain, che in conferenza stampa ha parlato di una "scena disgustosa", scoperta in esecuzione di un mandato di perquisizione relativo a un'altra indagine.
Le accuse alla famiglia e le condizioni dei minori
I genitori e i nonni dei bambini sono stati accusati di 16 capi d'imputazione ciascuno per maltrattamenti su minori di secondo grado, reato che comporta "gravi lesioni fisiche", ha dichiarato il procuratore della contea, William Archer. Il magistrato ha spiegato che non si tratta di un caso di traffico di esseri umani, bensì di una "situazione intrafamiliare". Lo sceriffo ha affermato che a quanto pare i bambini trascorrevano la maggior parte del tempo nella stanza.
Sette di loro sono stati trasportati in ospedale a Columbus e due sono stati trasferiti in elicottero in centri traumatologici di primo livello. Uno dei ragazzi era in condizioni critiche e ha dovuto essere intubato, ha raccontato il procuratore generale dell'Ohio, Andy Wilson, che ha parlato di "pura malvagità" e della scena "peggiore" mai vista durante la sua carriera. "Sembravano quasi animali selvatici", ha aggiunto Wilson, "è stato terribile, dopo 24 ore non riesco ancora a togliermi l'odore di dosso".
Il processo e il sistema per nascondere i bambini
Gary Siders Jr, Gary Siders Sr, Christina Siders ed Elizabeth Siders sono comparsi in tribunale ieri, dove un giudice ha registrato le loro dichiarazioni di non colpevolezza e ha fissato una cauzione pari a 300.000 dollari cadauno. Gli investigatori hanno affermato che i membri della famiglia hanno cambiato residenza più volte negli ultimi vent'anni e che i bambini non avevano frequentato la scuola.
"Erano piuttosto abili nel tenerli nascosti", ha aggiunto Wilson, secondo il quale sembrava che nessuno al di fuori della famiglia sapesse della loro esistenza. I residenti di Hamden, una cittadina di meno di 1.000 abitanti circa 130 chilometri a sud-est di Columbus, sono rimasti scioccati nell'apprendere che in quella casa vivevano dei bambini, scrive l'Associated Press. Le autorità dello Stato stanno cercando di ottenere l'affidamento temporaneo di tutti i bambini. "Giustizia sarà fatta", ha promesso Wilson.