A Kiev vanno in fumo 800mila libri

AGI - Non solo edifici, infrastrutture e vite umane. Nell'ultimo massiccio attacco russo contro Kiev è andato perduto anche un altro pezzo del patrimonio culturale ucraino. La casa editrice BookChef Publishing, una delle più importanti del Paese, ha annunciato di aver perso circa 800.000 libri dopo che il magazzino logistico in cui erano custoditi è stato completamente distrutto dai bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì. L'attacco rientra tra i più intensi lanciati dalla Russia dall'inizio dell'invasione su larga scala del febbraio 2022, oggi nel suo quinto anno.
La Russia ha lanciato 74 missili e 496 droni a lungo raggio, la maggior parte dei quali diretti verso Kiev. Almeno 21 persone sono morte e 90 sono rimaste ferite nella capitale ucraina e il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il proseguire delle operazioni di soccorso. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha definito l'offensiva "il più massiccio attacco" subito dalla città dall'inizio della guerra. Le forze russe hanno impiegato anche missili balistici e vettori ipersonici Zircon, nel tentativo di saturare le difese aeree ucraine. Le esplosioni hanno provocato incendi in vari punti della città, danneggiando edifici residenziali, un hotel storico del centro e infrastrutture strategiche.
L'offensiva ha provocato gravi danni anche alle infrastrutture civili. L'operatore internet Utels ha riferito che il bombardamento ha compromesso parte della propria rete, lasciando senza connessione circa 500.000 abitazioni e attività commerciali. L'ambasciatrice dell'Unione europea in Ucraina, Katarina Mathernova, ha descritto quanto accaduto come "un inferno su Kiev", raccontando che migliaia di persone hanno trascorso ore nei rifugi antiaerei mentre vaste aree della città erano avvolte dalle fiamme.
On July 2, a massive Russian attack targeted multiple residential buildings across all districts of Kyiv.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 2, 2026
“An ambulance station, a scientific institute, a hotel, and businesses have also been destroyed,” President Volodymyr Zelensky said in a post on social media
Kyiv’s… pic.twitter.com/Np4YEoQut7
Libri in fumo e anni buttati
A raccontare le conseguenze del bombardamento è stata anche BookChef Publishing attraverso un messaggio pubblicato su Telegram. "A seguito dell'attacco notturno della Russia, il magazzino centrale del nostro partner logistico, dove erano conservati i nostri libri, è stato distrutto." La casa editrice ha spiegato che la maggior parte delle proprie scorte, circa 800.000 volumi, è andata completamente persa. E non è un caso isolato. L'industria editoriale ucraina aveva già superato una grave battuta d'arresto nel 2024, quando un attacco russo a Kharkiv, città in cui viene pubblicato quasi l'80% dei libri in Ucraina, distrusse oltre 50.000 volumi nella tipografia Faktor Druk.
"Sono anni di lavoro di moltissime persone", ha scritto la casa editrice, precisando però che nessun dipendente è rimasto ferito. "La cosa più importante è che tutti siano vivi." Per un editore, la perdita di un magazzino non significa soltanto dover ristampare dei libri: significa vedere cancellati anni di investimenti, lavoro editoriale, traduzioni, distribuzione e pianificazione commerciale. E rende necessaria la ristampa di gran parte del catalogo. "Si tratta di libri su cui hanno lavorato autori, traduttori, editori, illustratori, grafici, tipografi, manager e team logistici. Rappresentano anni di lavoro di un gran numero di persone", ha affermato BookChef.
Il lavoro di BookChef Publishing a Kiev
Fondata nel 2017, BookChef è rapidamente diventata una delle principali realtà editoriali ucraine. Il suo catalogo conta oggi oltre 600 titoli e comprende narrativa, saggistica, libri per ragazzi e biografie. La casa editrice ha iniziato la propria attività pubblicando l'edizione ucraina di Vita senza limiti di Nick Vujicic, bestseller che ne ha favorito la crescita. Negli anni ha acquisito i diritti di opere di alcuni tra gli autori più noti al mondo, tra cui: George Orwell, Yuval Noah Harari, i coniugi Obama, Matthew McConaughey, Will Smith e Charles Bukowski. Accanto agli autori internazionali, BookChef pubblica anche alcuni dei principali classici della letteratura ucraina, come Taras Shevchenko e Lesya Ukrainka.
"Il miglior supporto e aiuto che potete darci in questo momento è semplice: acquistate i nostri libri. Ogni ordine è un contributo concreto per ricostituire il nostro inventario e garantire che i libri ucraini continuino a essere pubblicati, a prescindere da tutto. Il nostro negozio online è operativo come di consueto", hanno scritto.
⚡️ Around 800,000 of Ukrainian publisher's books destroyed in overnight Russian attack.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 2, 2026
According to BookChef, the central warehouse of their logistics partner — where their books were stored — was completely destroyed.https://t.co/EmfnuAGrEN
La guerra contro il patrimonio culturale
La distruzione del deposito di BookChef si inserisce in una lunga serie di attacchi che negli ultimi anni hanno colpito il patrimonio culturale ucraino. Lo scorso 15 giugno, un bombardamento russo aveva provocato un incendio alla Cattedrale della Dormizione del Monastero delle Grotte di Kiev, sito patrimonio mondiale dell'Unesco fondato nell'XI secolo, danneggiando anche il vicino centro culturale Mystetskyi Arsenal. Nello stesso attacco era stato colpito il complesso degli studi cinematografici Dovzhenko, dove è andata distrutta una collezione di circa 100.000 costumi di scena. Dall'inizio dell'invasione sono stati inoltre danneggiati il Museo d'arte di Kharkiv, con oltre mille opere colpite, la Organ and Chamber Music Hall di Dnipro e il Museo nazionale di Chernobyl a Kiev, quasi completamente distrutto. Per l'Ucraina, la guerra continua così a colpire non soltanto la popolazione e le infrastrutture, ma anche la memoria culturale del Paese: biblioteche, musei, archivi, teatri e ora anche centinaia di migliaia di libri destinati ai lettori sono diventati vittime del conflitto.