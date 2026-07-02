Trump: 'Il prezzo della benzina tornerà come prima della gita in Iran'
Trump: "Il prezzo della benzina tornerà come prima della nostra gita in Iran"
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Trump: "Il prezzo della benzina tornerà come prima della nostra gita in Iran"

"Progressi positivi" nei negoziati tra Usa e Teheran. Nuovo incontro la settimana prossima dopo i funerali di Khamenei
Trump: "Colpiremo con durezza l'Iran. L'accordo è fatto, devono solo firmarlo"
Ken Cedeno / AFP - Il presidente Donald Trump
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AGI - I mediatori di Qatar e Pakistan hanno concluso incontri separati coi negoziatori statunitensi e iraniani, con “progressi positivi sulle questioni relative al Memorandum d'intesa di Islamabad, sulla base dei risultati del Vertice del Lago di Lucerna". Lo ha detto Majed Al Ansari, portavoce del ministro degli Esteri del Qatar.

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"Le parti hanno concordato di proseguire le discussioni prossimamente, con il prossimo incontro che sarà programmato il prima possibile dopo le esequie dell'ex leader supremo iraniano", ha aggiunto che poi ha spiegato che i negoziati tra Iran e Stati Uniti continueranno dopo i funerali dell'ayatollah Ali' Khamenei previsti per venerdì. Dureranno tre giorni per cui i negoziatori si incontreranno di nuovo la prossima settimana.

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Le dichiarazioni di Trump sui prezzi del petrolio

Intanto in un post su Truth il presidente Usa Donald Trump scrive: "Proprio come avevo promesso, i prezzi del petrolio stanno crollando rapidamente e anche i prezzi della benzina alla pompa stanno scendendo, sebbene non così velocemente come dovrebbero". Poi aggiunge: "L'America non è mai stata così forte come oggi e i prezzi della benzina torneranno presto ai minimi storici di cui gli americani godevano prima della nostra gita in Iran, rivelatasi un grande successo".

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