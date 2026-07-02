Gus, il T-Rex dei record all'asta da Sotheby's

AGI - Uno degli scheletri di Tyrannosaurus rex più completi al mondo, chiamato "Gus", è stato mostrato mercoledì nella sede della casa d'aste Sotheby's a New York, in vista della vendita prevista entro la fine del mese. Valutato tra i 20 e i 30 milioni di dollari, la stima di prezzo più alta mai fissata per un dinosauro, il gigantesco fossile è stato scoperto in un ranch per l'allevamento di bestiame nel South Dakota nel 2021.
"Gus" viveva durante il periodo del Maastrichtiano, tra 72 e 66 milioni di anni fa, un'epoca caratterizzata da un clima caldo, livelli del mare elevati e vaste pianure costiere soggette a inondazioni.
Un T-Rex molto raro
Lo scheletro misura 38 piedi (11,6 metri) di lunghezza del corpo e si alza per circa 12,5 piedi (3,8 metri) di altezza, il che lo rende uno dei più grandi T-Rex mai scoperti. Ha 183 ossa fossilizzate ed è completo per circa il 63% in base al conteggio delle ossa, con un cranio eccezionalmente ben conservato, lungo 54 pollici (137 cm) e completo per circa l'82%. Solo altri due esemplari di T-Rex, noti come Stan e Sue, sono comparabili per dimensioni e completezza.
Da dove viene il nome Gus
Il fossile è stato battezzato "Gus" in omaggio a Gary "Gus" Licking, l'allevatore del South Dakota proprietario dei 6.500 acri di terreno in cui è stato rinvenuto, nella formazione geologica di Hell Creek, nella contea di Harding. Dopo anni trascorsi a raccogliere denti di dinosauro affiorati sul suo terreno, Licking chiese al paleontologo Thomas Heitkamp e al team di Theropoda Expeditions di avviare una campagna di scavi.
Le ricerche iniziarono nel 2021 nel punto indicato dall'allevatore, che però morì l'anno successivo, prima che lo scheletro venisse riportato completamente alla luce. In base alla legislazione del South Dakota, i fossili rinvenuti su terreni privati appartengono al proprietario del fondo e non allo Stato.
Gli scavi si sono protratti per tre campagne estive, dal 2021 al 2023, cui sono seguiti altri tre anni di lavoro in laboratorio per la pulizia, l'identificazione e il montaggio delle ossa. Alcune di queste presentano fratture completamente rimarginate e segni di morsi, testimonianza di ferite riportate quando l'animale era ancora in vita o, in alternativa, dell'azione di altri predatori o necrofagi sul corpo dopo la morte.
The T. rex, nicknamed 'Gus', will be auctioned at Sotheby’s for between $20mn and $30mn, the highest estimate put on a dinosaur fossil. https://t.co/SiA9o38ior pic.twitter.com/KMN6svqQH4— Financial Times (@FT) May 27, 2026
Il dinosauro più costoso mai messo all'asta
"Gus" sarà il protagonista dell'asta di storia naturale di Sotheby's del 14 luglio, nell'ambito della consueta rassegna annuale "Geek Week" della casa d'aste, insieme ad altri oggetti di storia naturale e scienza. La sua stima di 20-30 milioni di dollari è la più alta mai fissata per un fossile di dinosauro. Il record attuale per uno scheletro di dinosauro all'asta appartiene ad "Apex", uno Stegosaurus venduto da Sotheby's nel 2024 per 44,6 milioni di dollari; tra gli esemplari di T-Rex, il record è detenuto da "Stan", venduto per 31,8 milioni di dollari da Christie's nel 2020.