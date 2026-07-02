Notte sotto attacco per Kiev. Droni ucraini colpiscono raffineria russa

AGI - Inferno di fuco nella notte a Kiev. Un massiccio attacco di droni e missili russi ha colpito la capitale ucraina e ha causato almeno 13 morti nella capitale. Lo ha riferito Ukrinform citando un post del sindaco della citta', Vitali Klitschko su Instagram. Sono almeno 56 i feriti e sono stati registrati danni in una trentina di località nei distretti della Capitale ucraina.
Almeno 20 palazzi sono stati danneggiati e si scava sotto le macerie per cercare sopravvissuti. L'Aeronautica ucraina ha reso noto che la Russia ha lanciato sull'Ucraina con 74 missili e 496 droni. La contraerea è riuscita a neutralizzare 48 missili e 476 droni.
La risposta dell'Ucraina
Una raffineria della Lukoil è in fiamme in seguito a un bombardamento ucraino. Lo riporta Rbc Ucraina. L'impianto colpito dai droni di Kiev si trova a Kstovo, nella regione di Nizhny Novgorod; secondo Rbc è uno degli impianti petroliferi più importanti del paese e serve l'intera regione di Mosca. Raffina circa 17 milioni di tonnellate di greggio l'anno e produce combustibile per le auto, cherosene per gli aerei, gasolio e bitume.
Kiev: affrettate consegna sistemi anti-missili
Dopo la notte di massicci attacchi su Kiev, l'Ucraina ha chiesto alla comunità internazionale di affrettare la consegna di sistemi anti-missili. "Non ritardate le decisioni sulla difesa aerea per l'Ucraina! Questa è la nostra principale richiesta ai nostri partner dopo che Kyiv ha subito una notte di orrore", ha scritto su X il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha. "La Russia ha preso di mira edifici residenziali e infrastrutture civili", ha riferito, "questi attacchi sono gravi crimini di guerra. Stiamo informando tutti i partner e le organizzazioni internazionali". Ai partner "chiediamo risposte forti. Non solo parole di condanna, ma azioni concrete per fermare il terrore russo. Le decisioni sui sistemi di difesa aerea e sui missili per l'Ucraina sono necessarie proprio ora, non poi! Le decisioni per aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia sono necessarie proprio ora, non poi!", ha insistito.
L'avvertimento di Zelensky
Ieri il presidente Zelensky aveva messo in guardia da una nuova offensiva di Mosca in conferenza stampa da Dublino insieme al premier irlandese, Micheal Martin, in occasione della cerimonia d'apertura della presidenza irlandese del Consiglio dell'Ue. "Abbiamo informazioni molto spiacevoli sui preparativi russi per un nuovo attacco massiccio - aveva affermato Zelensky - i nostri servizi di intelligence dispongono delle informazioni pertinenti e, subito dopo la nostra conferenza stampa, tornerò molto rapidamente in Ucraina".