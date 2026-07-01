Village People in lutto, è morto il frontman Victor Willis

AGI - Victor Willis, fondatore e frontman dei Village People, è morto lunedì alla vigilia del suo 75º compleanno. La scomparsa è avvenuta "a causa di una breve ma aggressiva malattia", ha fatto sapere sui social la band che segnò la stagione più luminosa della Disco music, chiedendo rispetto per la privacy.
Addio al poliziotto dei Village People
Willis, il 'poliziotto' dei Village People, è stato anche coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui Ymca, Go West e In the Navy. Era nato a Dallas, in Texas, nel 1951, figlio di un pastore battista.
Gli inizi e il successo mondiale
Il suo primo impatto con la musica era stato attraverso i gospel cantati nella chiesa del padre. Dopo le prime esperienze a Broadway negli anni '70, fu notato dal produttore francese Jacques Morali, che lo volle per lanciare i Village People, nel 1977. L'idea era quella di una band composta da uomini che incarnavano stereotipi maschili - il poliziotto, il cowboy, il muratore, il motociclista - che ballavano e cantavano in universo disco.
La consacrazione nella disco music
Tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '80 la band si affermò in tutto il mondo portando la disco music ai vertici delle classifiche internazionali. Willis lasciò il gruppo nel 1980 e trascorse anni a combattere per il riconoscimento dei diritti delle canzoni che aveva scritto, fino alla 'reunion' del 2017.
Le difficoltà personali e il ritorno
Negli anni '80 e '90 ebbe problemi personali e con la giustizia legati all'abuso di droghe, fino alla disintossicazione nel 2007. Nel 2017 era rientrato come frontman nei Village People e aveva ricominciato a esibirsi nei tour internazionali del gruppo che ha ricevuto ulteriore visibilità dai balletti di Donald Trump sulle sue note.
Il ricordo di Trump
Proprio il presidente americano, a cui Willis voleva inizialmente negare il diritto di usare la 'sua' Ymca, lo ha ricordato su Truth: "Era un tipo grosso e felice che amava il fatto che usassi la sua 'Ymca' ai miei comizi.
Divenne di nuovo una hit 'mostruosa', 30 anni dopo il suo lancio. Molti cantanti e gruppi volevano partecipare ai comizi dopo che erano stati stabiliti tutti i record di presenze - le folle erano, e sono, enormi - ma Victor e il suo gruppo erano lì per noi fin dall'inizio! Amavano l'azione, e noi amavamo loro e la loro bellissima e incoraggiante canzone. Penseremo a Victor ogni volta che Ymca verrà suonata, come oggi, e per tutta questa settimana del 4 luglio, settimana del suo compleanno. Le mie condoglianze alla sua meravigliosa famiglia e al suo gruppo. Victor Willis ci mancherà moltissimo. Che Dio lo benedica!"