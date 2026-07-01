Harvey Weinstein ricoverato per una grave polmonite

AGI - L'ex produttore cinematografico americano Harvey Weinstein è stato ricoverato a New York per una polmonite.
Secondo TMZ, Weinstein, 74 anni, è stato trasferito dal carcere municipale di Rikers Island al Bellevue Hospital di Manhattan ed è in cura per l'infezione respiratoria da circa una settimana, ma le sue condizioni rimangono gravi.
La situazione detentiva e il nuovo processo
L'ex produttore della Miramax sta scontando una condanna a 16 anni di carcere in California, ma è stato trasferito a New York per un nuovo processo per stupro avviato nel mese di maggio. Weinstein è attualmente ricoverato nel reparto detentivo dell'ospedale.
Il quadro clinico attuale
La testata, citando fonti anonime a conoscenza diretta della situazione, riferisce che due settimane fa, prima del ricovero, ha accusato un'insufficienza cardiaca causata dalla polmonite. Secondo tali fonti, Weinstein sta ricevendo antibiotici per via endovenosa ed è collegato a un monitor cardiaco. Sebbene abbia mostrato segni di miglioramento, deve rimanere in ospedale.