Swift-Kelce, nozze blindate al Madison Square con oltre 1000 invitati

AGI - Fervono i preparativi per quello che potrebbe diventare il matrimonio dell'anno. A Madison Square sono attesi oltre 1000 invitati per il "Si" tra la cantante Taylor Swift e il giocatore di football americano Travis Kelce.
I festeggiamenti inizieranno giovedì pomeriggio con un evento iniziale per circa 100 ospiti, secondo ABC e CBS, che citano fonti vicine alla coppia, e proseguiranno venerdì con un cocktail party prima di un'altra festa.
La festa di venerdì si protrarrà fino alle prime ore di sabato, alla vigilia del 250 anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, un periodo in cui New York prevede un grande afflusso di visitatori, aggiungono le fonti.
Gli sposi oltre a mantenere segreti i dettagli della cerimonia, ha anche vietato l'uso dei cellulari agli invitati e al personale ingaggiato per evitare fughe di immagini. Secondo fonti che hanno assicurato ad ABC che la societa' organizzatrice ha ottenuto i permessi per chiudere la 31esima e la 33esima strada, che circondano il Madison Square Garden, per tutta la durata degli eventi.
Sara' vietato l'accesso sia veicolare che pedonale e verranno allestiti dei tendoni per impedire al pubblico di vedere gli ospiti arrivare e partire, secondo quanto riportato dalle emittenti.
L'allestimento del Madison Square
L'interno dell'arena, secondo queste fonti, è stato trasformato per l'occasione con decorazioni in stile giardino e scenografie imponenti. Nei dintorni dell'arena e' stata inoltre osservata attività logistica, con camion che trasportavano attrezzature contrassegnate da etichette "Garden Party".
Per quanto riguarda il menu', la cantante avrebbe scelto piatti ispirati ai suoi ristoranti preferiti, sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici sulle proposte culinarie.Quel che è certo, secondo TMZ, è che la coppia ha scelto il Madison Square Garden per le garanzie di sicurezza che offre e per l'assenza di finestre.
Si vocifera inoltre che l'abito da sposa potrebbe essere stato disegnato da Monse, il marchio gestito da Laura Kim e dallo stilista dominicano Fernando Garcia, anche se si prevede che la cantante indosserà diversi abiti. Kim e Garcia hanno disegnato molti dei capi indossati da Swift durante il suo tour "Eras".
Tra gli invitati si menzionano i cantanti Sombr e Benson Boone e la modella Karlie Kloss. Stevie Nicks, Tim McGraw, gli amici di Swift e persino Paul McCartney sono stati citati come possibili artisti che si esibiranno.Le misure di sicurezza saranno estremamente rigide. Secondo TMZ, gli invitati dovranno firmare un accordo di riservatezza elettronico e ogni invito sara' contrassegnato da una filigrana. Il matrimonio coincide con le celebrazioni per l'indipendenza del Paese, nonche' con l'arrivo di numerosi visitatori per i Mondiali di calcio.