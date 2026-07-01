Quanto costa il matrimonio di Taylor Swift al MSG?

AGI - Tutti gli occhi sono puntati su di loro, ma questa estate scovare dettagli sul matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce sarà un'impresa quasi impossibile. Una cosa però è sicura: se i due sceglieranno il Madison Square Garden per il grande sì, la popstar e il campione della NFL non baderanno a spese, trasformando le nozze nell'evento più glamour dell'anno.
Cosa sappiamo finora sulle nozze Swift-Kelce
Le prime indiscrezioni arrivano direttamente dalla CNN, che ha rivelato come l'arena di New York dovrebbe ospitare questa settimana ben due eventi legati alla coppia: una prova generale il giovedì sera e un mega party per 1.000 invitati il giorno successivo. I giornalisti hanno già confermato i permessi per l'occupazione del suolo pubblico nella zona, e tra i corridoi circola una voce pazzesca: Stevie Nicks si esibirà durante la festa?
Una location perfetta tra musica e sport
Il Madison Square Garden è conosciuto come "l'arena più famosa del mondo" e per questa coppia ha un valore simbolico unico. Unisce infatti la città in cui Taylor ha casa con un luogo sacro sia per i grandi concerti sia per gli eventi sportivi.
Tuttavia, sposarsi nell'arena nel cuore di Manhattan richiede un budget stellare. Gli organizzatori di matrimoni di lusso stimano cifre da capogiro: un evento al Garden potrebbe costare tra i 10 e i 20 milioni di dollari, confermando lo status e l'incredibile ricchezza della coppia.
Le spese folli: ecco quanto costa sposarsi nell'arena
Per noi comuni mortali la location per un matrimonio costa in media circa 13.000 dollari, ma qui parliamo di un livello completamente diverso. Ecco dove andrebbero a finire i milioni:
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L'affitto della struttura: Secondo i rumors, prenotare il Madison Square Garden costa ben 1 milione di dollari a notte, a cui vanno aggiunti i costi per i giorni di montaggio e smontaggio.
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Illuminazione e audio di alto livello: Per uno spazio così immenso, i professionisti del settore stimano una spesa che va dai 650.000 dollari a quasi un milione solo per luci e suoni.
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Fiori e scenografie: Vista la capienza dell'arena, la Swift potrebbe spendere tranquillamente oltre 1 milione di dollari in decorazioni per riempire gli spazi.
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Sicurezza: Il personale tecnico a New York è altamente specializzato e sindacalizzato, il che fa lievitare i costi rispetto ad altre zone. A questo si aggiunge una sicurezza blindatissima per proteggere gli sposi e gli ospiti VIP.
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Bagni di lusso personalizzati: È difficile immaginare le celebrità in fila nei normali bagni dello stadio. Gli esperti ipotizzano che la coppia farà costruire pareti temporanee e servizi igienici esclusivi ed eleganti all'interno della struttura.
Un matrimonio da favola o un geniale depistaggio?
A prima vista, il Madison Square Garden può sembrare un posto freddo e austero per un matrimonio romantico. Ma Taylor Swift è abituata a costruire interi mondi da zero durante i suoi tour: la coppia potrebbe usare l'arena come una tela bianca, magari montando strutture e tende su misura dal valore di un milione di dollari.
C'è però un'altra teoria affascinante. Taylor adora lasciare indizi e depistaggi per i suoi fan: e se tutta la storia del Madison Square Garden fosse solo una mossa strategica per distogliere l'attenzione dei media dal vero luogo segreto delle nozze?
Spendere milioni di dollari per un finto matrimonio sembra una follia, ma con un patrimonio stimato di 2,1 miliardi di dollari, per Taylor Swift una cifra del genere rappresenta meno dell'1% della sua ricchezza. Per una popstar del suo calibro, è solo il prezzo da pagare per ottenere un po' di vera privacy.