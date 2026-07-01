Quanto costa il matrimonio di Taylor Swift al MSG?

L'affitto della struttura: Secondo i rumors, prenotare il Madison Square Garden costa ben 1 milione di dollari a notte , a cui vanno aggiunti i costi per i giorni di montaggio e smontaggio.

Illuminazione e audio di alto livello: Per uno spazio così immenso, i professionisti del settore stimano una spesa che va dai 650.000 dollari a quasi un milione solo per luci e suoni.

Fiori e scenografie: Vista la capienza dell'arena, la Swift potrebbe spendere tranquillamente oltre 1 milione di dollari in decorazioni per riempire gli spazi.

Sicurezza: Il personale tecnico a New York è altamente specializzato e sindacalizzato, il che fa lievitare i costi rispetto ad altre zone. A questo si aggiunge una sicurezza blindatissima per proteggere gli sposi e gli ospiti VIP.