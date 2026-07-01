Lady Diana avrebbe 65 anni

AGI - Il primo luglio Lady Diana Spencer, principessa del Galles, avrebbe festeggiato 65 anni. Il suo nome resta inchiodato a una data che il Regno Unito fatica ancora a pronunciare senza commuoversi: 31 agosto 1997, l'incidente sotto il Pont de l'Alma a Parigi, l'auto inseguita dai paparazzi, la corsa disperata verso l'ospedale. Da allora, la morte di Diana non è stata solo una tragedia privata, ha cambiato il rapporto tra monarchia e sudditi, ha costretto i Windsor a ripensare la propria immagine pubblica e ha riscritto le regole del gioco tra royal family e media.
Il funerale dell'ultimo addio, con milioni di persone in strada e davanti alla televisione, ha mostrato quanto fosse profondo il legame emotivo tra Diana e l'opinione pubblica, un cordoglio quasi più forte di quello dovuto a un capo di Stato, capace di mettere sotto pressione la monarchia come raramente era accaduto prima. Perfino la regina Elisabetta II fu costretta a rompere il protocollo con un discorso televisivo straordinario, in cui definì Diana "una persona eccezionale" e parlò di lei "come regina e come nonna", riconoscendole in diretta mondiale un tributo che di solito la Corona evita per le figure controverse.
La definizione che più di tutte ha cristallizzato il senso della sua figura l'ha pronunciata l'allora premier Tony Blair: "princess of the people", la principessa del popolo. In quella formula c'è la chiave del trauma collettivo: una donna percepita come vicina, empatica, vulnerabile, travolta da una macchina mediatica che l'ha amata e consumata allo stesso tempo.
L'eredità mediatica e il ricordo contemporaneo
Quella notte a Parigi è diventata anche il punto di non ritorno nel rapporto tra i media e la royal family. I reportage, i documentari e, più recentemente, serie come The Crown hanno continuato a interrogarsi su quanto il sistema mediatico, dalle interviste manipolate alla caccia dei paparazzi, abbia influito sulla deriva della sua vita e sull'epilogo tragico. Oggi, ogni volta che si discute di pressioni mediatiche sui reali, da Meghan Markle a Kate Middleton, il caso Diana riemerge come precedente ingombrante e irrisolto.
Quasi trent'anni dopo, l'immagine di Lady D è più viva che mai: le gallery iconiche, le mostre fotografiche, i documentari e le docu-serie continuano a raccontarla a nuove generazioni che non erano nemmeno nate nel 1997. Il recente documentario Diana, Destino di una Principessa, in onda proprio in questi giorni, ripercorre le ultime 24 ore di vita come una lente per capire quanto il suo racconto sia ancora centrale nell'immaginario contemporaneo del Regno Unito.
A Parigi, la Fiamma della Libertà vicino al Pont de l'Alma, originariamente un monumento donato dagli americani, è diventata un luogo spontaneo di ricordo per Diana, con fiori e messaggi lasciati dai fan tutto l'anno. Ogni anniversario della sua morte e ogni ricorrenza, come il suo compleanno, riaccendono questa devozione globale, tra pellegrinaggi, speciali televisivi, hashtag dedicati e post di celebri brand che continuano a usare la sua immagine come simbolo di eleganza e ribellione.
I figli William e Harry: due modi di raccogliere il testimone
Il mito di Diana si regge su un equilibrio difficile da replicare: la principessa triste intrappolata in un matrimonio infelice, la donna che reagisce e si espone, la madre che protegge i figli e li porta per mano nei luoghi della sofferenza, dagli ospedali alle case famiglia, abbattendo il muro tra corona e realtà. Nel racconto condiviso, Lady D è diventata la figura che ha portato umanità dentro Buckingham Palace, anche al prezzo della propria vulnerabilità.
La domanda che torna ciclicamente è una: qualcuno, oggi, può davvero prendere il posto di Diana nel cuore delle persone? La risposta, per molti osservatori, è che il posto di Diana non è sostituibile, ma alcuni membri della famiglia reale hanno ereditato pezzi diversi del suo carisma e della sua capacità di connessione con il pubblico.
Il principe William, cui Diana era profondamente legata, ha costruito la propria immagine su un equilibrio tra senso del dovere e attenzione al benessere mentale, tema su cui la madre si era esposta molto prima di lui. Nella narrazione mediatica è spesso percepito come il custode dell'eredità di Diana, il figlio che ha visto dall'interno la fragilità della madre e ha scelto di trasformarla in un impegno istituzionale, soprattutto in materia di salute mentale e supporto alle famiglie. William non è, né vuole essere, una nuova Diana: la sua forza sta nel rassicurare, nel rappresentare una monarchia che ha imparato da quel dolore e si mostra più accessibile, aperta ai temi sociali e alle battaglie civili. Questo lo rende amato come futuro re, ma in modo diverso: meno emotivo, più stabile.
Il principe Harry è quello che, più di tutti, ha abbracciato la componente ribelle della madre. Il rapporto complesso con i media, la volontà di raccontare la propria versione della storia, la scelta di uscire dai recinti della monarchia. Molti vedono in lui il figlio che ha ereditato la capacità di rompere gli schemi e di parlare di dolore, trauma e fragilità maschile, temi che Diana aveva sfiorato nelle sue confessioni pubbliche. Allo stesso tempo, la posizione di Harry, tra interviste, memoir e tensioni con la famiglia, lo rende una figura polarizzante. Per una parte del pubblico è un erede emotivo di Diana; per un'altra è un simbolo della frattura nata proprio dal cortocircuito tra royal e media.
L'archetipo insostituibile della principessa del popolo
Kate Middleton è spesso raccontata come l'erede stilistica di Diana. Icona di eleganza, abiti che parlano, capacità di usare la moda come linguaggio sottile, proprio come faceva la suocera con il celebre "revenge dress" nero, manifesto di libertà dopo il tradimento di Carlo. La sua popolarità internazionale, unita al suo ruolo di futura regina consorte, la rende la figura femminile più amata dei Windsor, ma la sua immagine resta istituzionale, molto più controllata di quella di Diana.
La verità è che il posto di Diana nel cuore delle persone è diventato un archetipo più che un ruolo da riassegnare. È la figura della principessa vulnerabile ma combattiva, della donna che usa la propria popolarità per parlare di sofferenza e malattia, del personaggio che trasforma il dolore personale in impegno pubblico.
Ogni volta che la monarchia affronta una crisi di immagine, dal silenzio iniziale sulla sua morte alle reazioni tiepide nei momenti di scandalo, il pensiero corre a lei, a come avrebbe reagito, a come si sarebbe schierata. William, Harry, Kate e perfino Meghan occupano porzioni diverse di quel vuoto, ma nessuno lo colma davvero: non perché manchi carisma, ma perché la storia di Diana è finita nel modo in cui, paradossalmente, si costruisce un mito. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni, il Regno Unito e il mondo la ricordano ancora una volta non come un personaggio del passato, ma come un'assenza che continua a condizionare il presente della monarchia, dei media e del nostro modo di guardare alle favole reali.