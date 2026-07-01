Rilasciata Nessy Guerra

AGI - Dopo l'intervento del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'Ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Lo riferiscono fonti informate.
Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo, in base al quale il padre della minore Aisha, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la figlia Aisha, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
Guerra, originaria di Sanremo accusata di adulterio dopo la denuncia dell'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda, è stata condannata lo scorso 28 aprile dai giudici egiziani, che hanno confermato la sentenza emessa in primo grado il 19 febbraio scorso.
La cittadina italiana Nessy Guerra, coinvolta da mesi in un caso giudiziario con l'ex marito, e' stata prelevata questa mattina al Cairo e trasferita in una stazione di polizia dove e' stata raggiunta per assistenza dall'ambasciatore d'Italia Agostino Palese e dalla Console Giulia De Nardis che da mesi assistono la connazionale e la sua bimba di 3 anni. Lo rende noto la Farnesina.
Apparentemente il motivo della convocazione sarebbe un ordine del giudice egiziano di far vedere la piccola al padre Tamer Hamouda. L'affidamento della minore e' punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che a sua volta e' stato condannato in Italia per vari reati e di recente e' stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. La Farnesina conferma che "il Governo italiano in queste ore sta facendo pressioni con le autorita' egiziane al massimo livello per garantire la massima protezione della connazionale e della piccola, soprattutto per evitare nuovi episodi di violenze o minacce da parte del marito".