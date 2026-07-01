Nato: Tajani conferma l'impegno sulla spesa militare

AGI - L'Italia confermerà al vertice Nato di Ankara il suo impegno per l'aumento delle spese militari. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time alla Camera. "Al vertice di Ankara confermeremo il nostro impegno sulla spesa militare, un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e la sicurezza dei cittadini", ha detto.
"L'Italia vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della Difesa", ha spiegato, "la cooperazione transatlantica è solida e concreta in tutti i principali quadranti strategici, dall'Ucraina al Medio Oriente. Lavoriamo in stretto coordinamento con i partner europei e con l'amministrazione americana per raggiungere la pace e la stabilità di lungo periodo".
"Da Rutte dichiarazioni improvvide"
Poi Tajani, è tornato a smentire il segretario generale della Nato sull'utilizzo di basi italiane per la guerra in Iran. "Non era un'operazione Nato e dunque è difficile che Rutte potesse sapere". Quelle di Rutte, ha insistito, sono state "dichiarazioni improvvide e non rispondenti al vero".