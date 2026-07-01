Inferno ad Anversa: incendio in un condominio, almeno 6 morti

AGI - Un gravissimo incendio ha devastato un condominio di dieci piani ad Anversa, in Belgio, provocando almeno sei morti e numerosi feriti. Il rogo è divampato intorno alle 10 di questa mattina nel quartiere di Linkeroever, concentrandosi in particolare all'ottavo piano, da cui continua a levarsi una densa colonna di fumo.
Nel palazzo vivono più di 200 persone. Scene di panico sono state riprese in un video diffuso dalla BBC, che mostra un uomo calarsi disperatamente dal proprio balcone verso la finestra del vicino per sfuggire alla furia delle fiamme.
Soccorsi massicci e bilancio pesante
I vigili del fuoco, supportati dalla Protezione Civile e dalle squadre di emergenza delle zone limitrofe, sono intervenuti con oltre dieci autopompe. Data la gravità della situazione, è stato attivato il Piano di Intervento Medico e il massimo livello di coordinamento operativo.
"Le nostre squadre hanno evacuato l'edificio e sono impegnate a tempo pieno nello spegnimento e nella ricerca di eventuali altre vittime", ha spiegato Marie De Clercq dei vigili del fuoco alla testata Le Soir. La portavoce della polizia, Kim Bastiaens, ha confermato alla televisione pubblica che il bilancio delle vittime è pesante e che tra i numerosi feriti ci sono persone in condizioni gravi. Gli abitanti rimasti illesi sono stati temporaneamente ospitati in strutture nelle vicinanze.
Giallo sulle cause del rogo
Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle cause dell'incendio, dichiarando che è ancora troppo presto per fare ipotesi ufficiali. Tuttavia, alcuni testimoni hanno riferito al quotidiano belga De Standaard che, al momento dello scoppio del rogo, erano in corso dei lavori di manutenzione sul tetto dello stabile. Le indagini della polizia sono già avviate per fare luce sulla dinamica della tragedia.