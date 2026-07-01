Usa-Iran, oggi a Doha ripartono i colloqui indiretti

AGI - In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, JD Vance ha affermato a Fox News che l'amministrazione Trump si trova in una "ottima posizione" a prescindere dall'esito dei colloqui con l'Iran.
Gli Stati Uniti "ovviamente" desiderano che i colloqui abbiano successo, ha affermato Vance, aggiungendo pero' che l'America è "comunque in una posizione molto piu' forte" rispetto all'Iran, anche in caso di fallimento. Ha insistito sul fatto che il programma nucleare e l'esercito di Teheran sono stati "distrutti" e ha avvertito che Trump ha chiarito che qualsiasi attacco iraniano contro navi nello Stretto di Hormuz provocherebbe una risposta militare statunitense.
Vance ha ribadito che l'Iran sara' "trasformato in modo permanente" se i negoziati volti a raggiungere una soluzione duratura avranno successo.
Vance, colloqui tecnici in corso
Il vicepresidente statunitense JD Vance afferma che le smentite pubbliche dell'Iran sui colloqui in corso equivalgono a una deliberata "tattica negoziale persiana", sostenendo che i colloqui tecnici tra Washington e Teheran sono in corso.
"Erano previsti colloqui, colloqui tecnici, basati sui negoziati gia' avviati. Questi si terranno sicuramente domani", ha dichiarato Vance durante un'intervista al programma The Michael Knowles Show, pubblicata martedi'.
Ha aggiunto di trovare le dichiarazioni pubbliche di Teheran "affascinanti e frustranti", osservando come i funzionari iraniani neghino i colloqui di pace pur riconoscendo discussioni tecniche.
Gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati a Doha dopo che Trump ha annunciato lunedi' che l'Iran aveva richiesto un incontro nella capitale del Qatar. L'Iran, tuttavia, ha negato che siano previsti colloqui diretti con Washington, affermando che le consultazioni con gli intermediari continuano.