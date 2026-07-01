Folle proposta di matrimonio in cima all'Empire State Building
Blitz d'amore sull'Empire State Building (VIDEO)
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Blitz d'amore sull'Empire State Building (VIDEO)

Striscione e proposta di matrimonio sulla guglia del grattacielo
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ANGELA WEISS / AFP - Empire State Building
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AGI - Due persone sono salite fino in cima all'Empire State Building, sulla guglia dell'antenna che arriva a 443 metri, superando l'osservatorio pubblico. È successo intorno a mezzogiorno, ora di New York, e i due sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine

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I due, vestiti di nero e con il volto coperto da passamontagna, hanno srotolato uno striscione nero con scritta bianca: "When the power of love beats the love of power the world knows peace" (frase spesso attribuita a Jimi Hendrix, ma in realtà pronunciata dal politico britannico del XIX secolo William Gladstone). "Quando il potere dell'amore vince sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace".

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La proposta di matrimonio sulla guglia

Dopo aver mostrato lo striscione, sono scesi verso una piattaforma più bassa dell'antenna, dove l'uomo si è messo in ginocchio e ha chiesto alla compagna di sposarlo, tirando fuori un anello. Lei ha detto sì, si sono abbracciati e hanno scattato delle foto prima di scendere del tutto. Avrebbero pubblicato contenuti sui social media per raccontare la loro impresa e suggellare così la loro 'unione'.

L'intervento della polizia all'Empire State Building

La polizia di New York ha fatto intervenire un elicottero e ha sgomberato l'osservatorio del grattacielo. Alcuni agenti sono saliti fino all'antenna e hanno fermato gli 'scalatori' improvvisati: rischiano accuse per violazione di proprietà privata (trespass) e, secondo alcune fonti, anche reckless endangerment. Non è ancora chiaro come i due siano riusciti a raggiungere la cima della torre di trasmissione.

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