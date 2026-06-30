Venezuela, gli edifici distrutti o danneggiati sono migliaia

AGI - I due terremoti che hanno colpito il Venezuela, secondo un rapporto basato su dati radar satellitari dei ricercatori della Nasa, hanno distrutto o danneggiato circa 58.870 edifici. Il rapporto ha determinato l'impatto dei terremoti utilizzando il radar del satellite Sentinel-1, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Secondo la dichiarazione, si tratta di una "valutazione rapida e preliminare" condotta dai ricercatori Corey Scher e Jamon Van Den Hoek dell'Università dell'Oregon; essa riflette "bruschi cambiamenti superficiali coerenti con danni", ma i dati non sono stati convalidati sul campo e dovrebbero essere considerati solo come un indicatore. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale del governo venezuelano, presentato lunedì dal presidente dell'Assemblea nazionale Jorge Rodriguez, da mercoledì a oggi 855 edifici hanno subito danni, di cui 189 sono crollati.
La leader dell'opposizione Machado pronta a rientrare
La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha dichiarato che, all'ombra dei gravi terremoti che hanno colpito il Paese, "sono pronta a fare tutto il necessario" per tornare in Venezuela e unirmi agli sforzi di soccorso. Machado, attualmente a Panama, ha accusato l'attuale governo venezuelano di impedirle il ritorno in patria e di "incoraggiare e coordinare gli sforzi dei cittadini durante l'emergenza".