Iran: 'Se Usa rispetteranno l'accordo lo faremo anche noi'

AGI - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Usa faranno altrettanto, avvertendo al contempo che Teheran risponderà con fermezza alle minacce. In un post su X, Pezeshkian ha dichiarato: "La comprensione reciproca è una strada a doppio senso. Se la parte americana rispetterà l'accordo, anche noi rispetteremo i nostri impegni". Senza nominare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha aggiunto una frecciatina che sembrava essere rivolta alla Casa Bianca. "Il nostro approccio nei confronti di lamentele irragionevoli e minacce infondate si basa sulla razionalità e sulla dignità umana nel processo decisionale, nonché su una difesa decisa e senza esitazioni quando si tratta di agire", ha aggiunto Pezeshkian.
Iran e Stati Uniti, i negoziati
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è attualmente in viaggio verso Doha. Lo rendono noto alla CNN due funzionari statunitensi. Un altro alto funzionario statunitense, nel frattempo, aveva dichiarato alla CNN nel fine settimana che i colloqui tecnici relativi al memorandum d'intesa stavano procedendo "come previsto", nonostante un recente scambio di colpi tra Washington e Teheran. L'Iran, tuttavia, ha reso noto che nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali con gli Stati Uniti a nessun livello, poiché Teheran rimane concentrata sull'attuazione del memorandum d'intesa piuttosto che sul passaggio a colloqui per un accordo definitivo.
Stretto di Hormuz
Il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Arib Abadi ha sostenuto che una "delegazione di esperti" di Teheran sarà in Qatar per i prossimi due giorni, secondo i media statali, ma ha sottolineato che lo scopo della delegazione non era incontrare i rappresentanti statunitensi che sarebbero arrivati nel paese. Allo stesso tempo, ha affermato che ci sono stati progressi nei colloqui tra Iran e Oman riguardo alla riscossione delle tariffe nello Stretto di Hormuz. In precedenza, aveva affermato che "sono state raggiunte intese" con l'Oman sulla questione.