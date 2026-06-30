La Casa Bianca di Trump avrà anche un eliporto

AGI - Dopo la grande sala per i ricevimenti e gli stucchi dorati nello Studio Ovale, Donald Trump ha deciso di introdurre un'altra novità alla Casa Bianca: un eliporto. Lo ha rivelato il Washington Post.
La costruzione della pista di atterraggio del Marine One è già iniziata dietro alte barriere che nascondono i lavori alla vista. Un sostanzioso contributo economico, 5 milioni di dollari, arriverà dall'azienda Lockheed Martin i cui velivoli hanno creato un problema finora irrisolto.
Problema tecnico dei nuovi elicotteri
La nuova generazione di elicotteri Marine One, i VH-92A Patriot prodotto da Sikorsky Aircraft, hanno scarichi molto bassi che bruciano l'erba del prato della Casa Bianca. La Lockheed ha studiato per anni come risolvere la questione, ma alla fine si è deciso di aggirarla realizzando la pista di atterraggio vicino al Portico Sud.
Tradizione e scelte delle amministrazioni
Anche le amministrazioni passate avevano preso in considerazione l'idea di costruire un eliporto, ma le avevano sempre abbandonate tra l'altro perché non vi sarebbero più state le iconiche immagini di un presidente degli Stati Uniti che sale su un elicottero sul manto erboso della Casa Bianca. Trump non se ne è curato. E del resto non ha mostrato attaccamento alla tradizione neppure quando si è trattato di pavimentare il Giardino delle Rose e buttare giù l'ala est della residenza per fare spazio a una sala per ricevimenti.
Appalto per la nuova sala
Proprio su questo, sempre il Post ha rivelato che l'amministrazione Trump ha segretamente assegnato l'anno scorso un appalto diretto da 500 milioni per la sala, senza le normali procedure di appalto, alla Clark Construction. La pratica è passata per l'Executive Residence, ufficio che non è tenuto a rispettare l'obbligo per le agenzie federali di sollecitare offerte competitive e rivelare dettagli al pubblico. Di solito si occupa della manutenzione ordinaria e non di investimenti così importanti. Secondo i documenti ottenuti dal Post, il presidente Donald Trump è stato direttamente coinvolto nelle trattative su alcune voci di spesa. Il dossier visto dal Wp non chiarisce il margine di profitto di Clark per l'intero progetto, ma un documento di marzo riporta una stima di 65 milioni.