Corte Usa annulla decreto Trump su cittadinanza bambini immigrati
La Corte suprema boccia Trump, resta lo ius soli
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La Corte suprema boccia Trump, resta lo ius soli

Annullato il decreto con cui il presidente aveva revocato il diritto di cittadinanza ai bambini nati negli Usa figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo
Il presidente Usa Donald, Trump
SAUL LOEB / AFP - Il presidente Usa Donald Trump
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AGI - La Corte suprema americana ha annullato il decreto esecutivo con cui il presidente Donald Trump aveva revocato il diritto di cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo.

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Perché è stata annullata l'ordinanza di Trump

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L'ordinanza di Trump secondo i giudici viola il 14esimo emendamento della Costituzione, che stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti sono cittadini americani. Resta dunque lo 'ius soli', che era in vigore dal 9 luglio 1868, quando il 14esimo Emendamento era stato ufficialmente introdotto nella Costituzione.

La decisione è stata presa con cinque voti a favore e quattro contrari

Il presidente della Corte, John Roberts, ha guidato la maggioranza a sostegno della sentenza: "Quei bambini sono quindi soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti. Soddisfano entrambi gli elementi della Clausola sulla Cittadinanza: sono 'nati negli Stati Uniti' e 'soggetti alla loro giurisdizione'", ha scritto. Dunque, "in base alla Costituzione, sono cittadini alla nascita".

Il verdetto è passato 5-4. Con Roberts si sono espressi Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Barrett e Ketanji Jackson. Controrari gli ultra conservatori Clarence Thomas, Sam Alito e Neil Gorsuch. A metà strada Brett Kavanaugh che in parte ha concordato e in parte no.

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